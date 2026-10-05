NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite zum Ende des Montagshandels mit Zuschlägen

Der NASDAQ Composite erhöhte sich im NASDAQ-Handel letztendlich um 1.05 Prozent auf 27’477.31 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0.129 Prozent stärker bei 27’225.93 Punkten in den Handel, nach 27’190.86 Punkten am Vortag.

Bei 27’223.49 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tagestief, während er hingegen mit 27’544.07 Punkten den höchsten Stand markierte.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 26’506.99 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 02.07.2026, bei 25’832.67 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, bei 22’780.51 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 18.26 Prozent nach oben. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 27’544.07 Punkten. 20’690.25 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit inTest (+ 22.96 Prozent auf 15.10 USD), SpaceX (+ 7.63 Prozent auf 171.09 USD), Neogen (+ 7.08 Prozent auf 13.01 USD), Grupo Financiero Galicia (+ 6.58 Prozent auf 38.25 USD) und Taylor Devices (+ 6.55 Prozent auf 58.57 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen hingegen Americas Car-Mart (-6.35 Prozent auf 0.98 USD), TransAct Technologies (-5.82 Prozent auf 4.53 USD), 3D Systems (-5.82 Prozent auf 3.56 USD), Comtech Telecommunications (-5.30 Prozent auf 1.25 USD) und AmeriServ Financial (-4.84 Prozent auf 4.42 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite das grösste Handelsvolumen aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 31’889’464 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 5.044 Bio. Euro den grössten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Werte

Die Consumer Portfolio Services-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten auf. Unter den Aktien im Index zeigt die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 17.75 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch