Taylor Devices Aktie 975864 / US8771631053
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Kursentwicklung im Fokus
|
05.10.2026 22:33:31
NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite zum Ende des Montagshandels mit Zuschlägen
Am Montag zeigten sich die Börsianer in New York optimistisch.
Der NASDAQ Composite erhöhte sich im NASDAQ-Handel letztendlich um 1.05 Prozent auf 27’477.31 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0.129 Prozent stärker bei 27’225.93 Punkten in den Handel, nach 27’190.86 Punkten am Vortag.
Bei 27’223.49 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tagestief, während er hingegen mit 27’544.07 Punkten den höchsten Stand markierte.
NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 26’506.99 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 02.07.2026, bei 25’832.67 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, bei 22’780.51 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 18.26 Prozent nach oben. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 27’544.07 Punkten. 20’690.25 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste
Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit inTest (+ 22.96 Prozent auf 15.10 USD), SpaceX (+ 7.63 Prozent auf 171.09 USD), Neogen (+ 7.08 Prozent auf 13.01 USD), Grupo Financiero Galicia (+ 6.58 Prozent auf 38.25 USD) und Taylor Devices (+ 6.55 Prozent auf 58.57 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen hingegen Americas Car-Mart (-6.35 Prozent auf 0.98 USD), TransAct Technologies (-5.82 Prozent auf 4.53 USD), 3D Systems (-5.82 Prozent auf 3.56 USD), Comtech Telecommunications (-5.30 Prozent auf 1.25 USD) und AmeriServ Financial (-4.84 Prozent auf 4.42 USD).
Welche Aktien im NASDAQ Composite das grösste Handelsvolumen aufweisen
Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 31’889’464 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 5.044 Bio. Euro den grössten Börsenwert aus.
Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Werte
Die Consumer Portfolio Services-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten auf. Unter den Aktien im Index zeigt die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 17.75 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
Nachrichten zu SIGA Technologies Inc.
|
22:33
|NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite zum Ende des Montagshandels mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
20:03
|Handel in New York: NASDAQ Composite am Montagnachmittag in Grün (finanzen.ch)
|
18:00
|Starker Wochentag in New York: Börsianer lassen NASDAQ Composite am Montagmittag steigen (finanzen.ch)
|
16:02
|NASDAQ Composite Index-Wert SIGA Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in SIGA Technologies von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.ch)
|
16:00
|Handel in New York: NASDAQ Composite zum Start des Montagshandels freundlich (finanzen.ch)
|
02.10.26
|Börse New York: NASDAQ Composite letztendlich mit Kursplus (finanzen.ch)
|
02.10.26
|NASDAQ-Handel: So entwickelt sich der NASDAQ Composite aktuell (finanzen.ch)
|
02.10.26
|Gewinne in New York: So steht der NASDAQ Composite aktuell (finanzen.ch)
Analysen zu SIGA Technologies Inc.
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ Comp.
|27’477.31
|1.05%
Börse aktuell - Live TickerSMI letztlich fester -- DAX beendet volatilen Handel etwas höher -- US-Börsen gehen stärker in den Feierabend -- Asiens Börsen schliesslich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich zum Wochenbeginn aufwärts. Der DAX zeigte sich mit einer unsicheren Tendenz. Die US-Börsen präsentierten sich stärker. An den Börsen in Asien ging es am Montag nach oben.