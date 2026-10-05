Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’706 0.3%  SPI 19’446 0.3%  Dow 51’087 -0.2%  DAX 25’266 0.1%  Euro 0.9311 -0.2%  EStoxx50 6’240 0.0%  Gold 4’135 -0.2%  Bitcoin 71’949 0.4%  Dollar 0.8318 0.4%  Öl 101.4 -0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Partners Group2460882Holcim1221405Novartis1200526
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
TotalEnergies: Chance auf einen neuen Anlauf
DroneShield-Aktie unter Zugzwang: Rivale sichert sich Spezialisten für Schiffsabwehr
TX Group-Aktie fester: Tamedia kündigt Abbau von Stellen an
Rekord-Bestände bei US-Treasuries: Hedgefonds rücken als Risiko in den Fokus
Aktien von Swisscom und Sunrise uneins: Schweizer Telekomanbieter wehren 2026 rund 150 Millionen Spam-Anrufe ab
Suche...

SpaceX Aktie 156888148 / US84615Q1031

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Index im Blick 05.10.2026 16:00:44

Handel in New York: NASDAQ Composite zum Start des Montagshandels freundlich

Handel in New York: NASDAQ Composite zum Start des Montagshandels freundlich

Der NASDAQ Composite bleibt auch am Montag in der Gewinnzone.

Richardson Electronics
19.00 USD -0.21%
Kaufen Verkaufen

Der NASDAQ Composite notiert im NASDAQ-Handel um 15:58 Uhr um 0.55 Prozent fester bei 27’340.22 Punkten. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0.129 Prozent auf 27’225.93 Punkte an der Kurstafel, nach 27’190.86 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 27’223.49 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 27’384.64 Einheiten.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 26’506.99 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 02.07.2026, bei 25’832.67 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 22’780.51 Punkten berechnet.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 17.67 Prozent. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt aktuell bei 27’384.64 Punkten. Bei 20’690.25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit inTest (+ 10.42 Prozent auf 13.56 USD), Autodesk (+ 5.82 Prozent auf 224.35 USD), Grupo Financiero Galicia (+ 4.63 Prozent auf 37.55 USD), Elbit Systems (+ 3.64 Prozent auf 721.58 USD) und SpaceX (+ 3.15 Prozent auf 163.97 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite hingegen Nortech Systems (-7.39 Prozent auf 10.27 USD), SMC (-6.88 Prozent auf 453.50 USD), Cogent Communications (-4.85 Prozent auf 8.05 USD), 3D Systems (-4.76 Prozent auf 3.60 USD) und Peoples Bancorp of North Carolina (-4.70 Prozent auf 42.19 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ Composite-Aktien

Im NASDAQ Composite sticht die SpaceX-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 3’804’756 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 5.044 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Fokus

Unter den NASDAQ Composite-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie mit 3.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die SIGA Technologies-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 17.75 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Historische Kursdaten
Zur Übersichtsseite
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf

Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.

Weiterlesen!

Nachrichten zu SIGA Technologies Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu SpaceX

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
30.09.26 SpaceX Buy UBS AG
30.09.26 SpaceX Outperform Bernstein Research
29.09.26 SpaceX Buy Deutsche Bank AG
28.09.26 SpaceX Buy Deutsche Bank AG
28.09.26 SpaceX Outperform Bernstein Research
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?

Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

16:13 UBS Logo ETF des Monats Oktober 2026: Das unentdeckte Potenzial hinter den Schweizer Grosskonzernen
15:55 Wie die Digitalisierung die Verteidigungsindustrie verändert
15:45 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
09:46 Marktüberblick: Technologiewerte gesucht
09:23 200-Tage-Linie hat erneut gehalten
08:46 Logo WHS Fed-Protokoll, Job-Schock und Frankreich-Risiko: Jetzt wird es an den Börsen spannend
02.10.26 Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
01.10.26 Julius Bär: 14.75% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (57.5%) auf COSMO N.V.
15.09.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 11.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Kühne + Nagel, Logitech, Partners Group
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’332.03 19.80 SWB2VU
Short 14’630.16 13.66 S1B74U
Short 15’157.08 8.93 SDBWJU
SMI-Kurs: 13’705.69 05.10.2026 16:16:37
Long 13’217.85 19.80 S8BFJU
Long 12’918.71 13.87 SJYBLU
Long 12’357.01 8.87 STABXU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Aktien in diesem Artikel

3D Systems Corp. 2.94 -1.21% 3D Systems Corp.
Autodesk Inc. 184.63 5.09% Autodesk Inc.
Cogent Communications Holdings Inc 8.24 -2.60% Cogent Communications Holdings Inc
Consumer Portfolio Services Inc. 9.01 -0.55% Consumer Portfolio Services Inc.
Elbit Systems Ltd. 650.00 4.67% Elbit Systems Ltd.
Grupo Financiero Galicia S.A. (Spons. ADRs) 33.60 5.66% Grupo Financiero Galicia S.A. (Spons. ADRs)
inTest Corp. 12.90 18.35% inTest Corp.
Nortech Systems Inc. 11.11 2.21% Nortech Systems Inc.
NVIDIA Corp. 197.37 1.50% NVIDIA Corp.
Peoples Bancorp of North Carolina Inc 43.68 -1.31% Peoples Bancorp of North Carolina Inc
Richardson Electronics Ltd. 19.00 -0.21% Richardson Electronics Ltd.
SIGA Technologies Inc. 3.45 1.62% SIGA Technologies Inc.
SMC Corp. 424.00 1.87% SMC Corp.
SpaceX 137.39 5.92% SpaceX

Meistgelesene Nachrichten

Börse New York: Dow Jones liegt zum Handelsende im Plus
Bernstein reduziert Goldpreis-Ziel für 2030 - bliebt langfristig aber weiter optimistisch
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
SpaceX-Aktie höher: Elon Musk benennt KI-Sparte um – Worauf Anleger jetzt achten müssen
Schneider Electric-Aktie bricht ein: Milliardenschwere Software-Übernahme von PTC besiegelt
ATX-Wert voestalpine-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in voestalpine von vor 3 Jahren eingefahren
Ethereum vor dem Wandel: Vitalik Buterin skizziert seine Zukunftsvision
Novo Nordisk-Aktie tiefer: FDA-Prüfung von Hämophilie-Medikament verzögert sich
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Aktien New York Schluss: Schwächer - Steigende Ölpreise verunsichern

Top-Rankings

KW 40: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 40: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 40: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.