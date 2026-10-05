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05.10.2026 16:00:44
Handel in New York: NASDAQ Composite zum Start des Montagshandels freundlich
Der NASDAQ Composite bleibt auch am Montag in der Gewinnzone.
Der NASDAQ Composite notiert im NASDAQ-Handel um 15:58 Uhr um 0.55 Prozent fester bei 27’340.22 Punkten. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0.129 Prozent auf 27’225.93 Punkte an der Kurstafel, nach 27’190.86 Punkten am Vortag.
Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 27’223.49 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 27’384.64 Einheiten.
So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 26’506.99 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 02.07.2026, bei 25’832.67 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 22’780.51 Punkten berechnet.
Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 17.67 Prozent. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt aktuell bei 27’384.64 Punkten. Bei 20’690.25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite
Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit inTest (+ 10.42 Prozent auf 13.56 USD), Autodesk (+ 5.82 Prozent auf 224.35 USD), Grupo Financiero Galicia (+ 4.63 Prozent auf 37.55 USD), Elbit Systems (+ 3.64 Prozent auf 721.58 USD) und SpaceX (+ 3.15 Prozent auf 163.97 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite hingegen Nortech Systems (-7.39 Prozent auf 10.27 USD), SMC (-6.88 Prozent auf 453.50 USD), Cogent Communications (-4.85 Prozent auf 8.05 USD), 3D Systems (-4.76 Prozent auf 3.60 USD) und Peoples Bancorp of North Carolina (-4.70 Prozent auf 42.19 USD).
Die meistgehandelten NASDAQ Composite-Aktien
Im NASDAQ Composite sticht die SpaceX-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 3’804’756 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 5.044 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus.
NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Fokus
Unter den NASDAQ Composite-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie mit 3.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die SIGA Technologies-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 17.75 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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