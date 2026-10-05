Börse New York: NASDAQ 100-Anleger greifen nachmittags zu

Der NASDAQ 100 erhöht sich im NASDAQ-Handel um 20:01 Uhr um 0.75 Prozent auf 31’038.92 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.016 Prozent auf 30’812.76 Punkte an der Kurstafel, nach 30’807.93 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 31’061.94 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 30’798.42 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, einen Wert von 29’544.16 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.07.2026, wurde der NASDAQ 100 auf 29’329.21 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, bei 24’785.52 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 23.14 Prozent nach oben. Der NASDAQ 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 31’061.94 Punkten. Bei 22’841.42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

NASDAQ 100-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit MercadoLibre (+ 9.33 Prozent auf 1’854.77 USD), SpaceX (+ 6.23 Prozent auf 168.86 USD), Western Digital (+ 6.13 Prozent auf 440.74 USD), AppLovin (+ 5.92 Prozent auf 284.11 USD) und Seagate Technology (+ 5.21 Prozent auf 893.19 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 hingegen Nebius (-3.97 Prozent auf 233.18 USD), Ferrovial International SE Registered (-3.41 Prozent auf 51.81 USD), Arm (-2.39 Prozent auf 300.14 USD), Thomson Reuters (-2.23 Prozent auf 95.44 USD) und Rocket Lab (-2.07 Prozent auf 72.39 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ 100-Aktien

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die SpaceX-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 15’847’098 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im NASDAQ 100 mit einer Marktkapitalisierung von 5.044 Bio. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Aktien

Die Micron Technology-Aktie hat 2027 laut FactSet-Schätzung mit 6.19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten inne. Mit 7.22 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Kraft Heinz Company-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch