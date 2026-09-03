NASDAQ 100 985336 / US6311011026
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03.09.2026 18:00:28
NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 am Donnerstagmittag mit positivem Vorzeichen
Das macht der NASDAQ 100 aktuell.
Der NASDAQ 100 verbucht im NASDAQ-Handel um 17:58 Uhr Gewinne in Höhe von 1.16 Prozent auf 29’482.15 Punkte. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0.313 Prozent auf 29’234.42 Punkte an der Kurstafel, nach 29’143.33 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 29’160.96 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 29’494.20 Punkten verzeichnete.
NASDAQ 100-Performance seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn legte der NASDAQ 100 bereits um 0.265 Prozent zu. Vor einem Monat, am 03.08.2026, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 28’776.80 Punkten gehandelt. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 03.06.2026, den Stand von 30’571.24 Punkten. Der NASDAQ 100 stand vor einem Jahr, am 03.09.2025, bei 23’414.84 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 16.96 Prozent. 30’762.20 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ 100 im laufenden Jahr. Das Jahrestief liegt hingegen bei 22’841.42 Punkten.
NASDAQ 100-Aufsteiger und -Absteiger
Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind aktuell Strategy (ex MicroStrategy) (+ 13.00 Prozent auf 139.21 USD), Palantir (+ 7.95 Prozent auf 182.94 USD), Tesla (+ 6.70 Prozent auf 380.92 USD), SpaceX (+ 6.35 Prozent auf 149.65 USD) und Axon Enterprise (+ 5.27 Prozent auf 533.68 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen Broadcom (-4.48 Prozent auf 350.77 USD), Kraft Heinz Company (-3.27 Prozent auf 25.40 USD), Lumentum (-2.32 Prozent auf 850.35 USD), ASML (-2.07 Prozent auf 1’647.49 USD) und GE HealthCare Technologies (-2.04 Prozent auf 69.12 USD).
Diese NASDAQ 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die SpaceX-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 10’704’486 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4.515 Bio. Euro.
KGV und Dividende der NASDAQ 100-Aktien
Unter den NASDAQ 100-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie mit 6.15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.10 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.ch
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