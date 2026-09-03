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Marktbericht 03.09.2026 22:33:39

Gewinne in New York: NASDAQ Composite letztendlich mit Kursplus

Gewinne in New York: NASDAQ Composite letztendlich mit Kursplus

Der NASDAQ Composite befand sich am Abend im Aufwärtstrend.

SIGA Technologies
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Am Donnerstag kletterte der NASDAQ Composite via NASDAQ letztendlich um 1.40 Prozent auf 26’584.06 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0.452 Prozent fester bei 26’336.32 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 26’217.83 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag am Donnerstag bei 26’644.57 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 26’325.06 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 0.856 Prozent. Der NASDAQ Composite wies vor einem Monat, am 03.08.2026, einen Stand von 25’913.90 Punkten auf. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor drei Monaten, am 03.06.2026, bei 26’853.98 Punkten. Der NASDAQ Composite lag noch vor einem Jahr, am 03.09.2025, bei 21’497.73 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 14.41 Prozent zu. Bei 27’190.21 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20’690.25 Zählern markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Strategy (ex MicroStrategy) (+ 17.56 Prozent auf 144.82 USD), SMC (+ 8.09 Prozent auf 434.00 USD), SpaceX (+ 6.42 Prozent auf 149.74 USD), Net 1 Ueps Technologies (+ 5.73 Prozent auf 4.61 USD) und Oracle (+ 5.69 Prozent auf 154.04 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind hingegen Methode Electronics (-15.36 Prozent auf 15.32 USD), CIENA (-10.36 Prozent auf 317.46 USD), Lifecore Biomedical (-8.23 Prozent auf 4.35 USD), Lifetime Brands (-5.78 Prozent auf 8.81 USD) und Ionis Pharmaceuticals (-5.22 Prozent auf 58.13 USD).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 32’294’078 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4.515 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Aktien

Unter den NASDAQ Composite-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie mit 3.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die SIGA Technologies-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 18.69 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

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