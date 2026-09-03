Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite freundlich

Am Donnerstag notiert der NASDAQ Composite um 17:58 Uhr via NASDAQ 1.42 Prozent stärker bei 26’589.20 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0.452 Prozent fester bei 26’336.32 Punkten, nach 26’217.83 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 26’325.06 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 26’591.14 Einheiten.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Gewinne von 0.875 Prozent. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor einem Monat, am 03.08.2026, bei 25’913.90 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor drei Monaten, am 03.06.2026, den Stand von 26’853.98 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Jahr, am 03.09.2025, den Wert von 21’497.73 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 14.43 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ Composite bereits bis auf ein Jahreshoch bei 27’190.21 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20’690.25 Zählern erreicht.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Strategy (ex MicroStrategy) (+ 13.00 Prozent auf 139.21 USD), SpaceX (+ 6.35 Prozent auf 149.65 USD), SMC (+ 6.29 Prozent auf 426.75 USD), Oracle (+ 4.86 Prozent auf 152.83 USD) und Comtech Telecommunications (+ 3.33 Prozent auf 1.55 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen derweil CIENA (-9.87 Prozent auf 319.22 USD), Methode Electronics (-7.73 Prozent auf 16.70 USD), Cogent Communications (-6.56 Prozent auf 9.55 USD), Red Robin Gourmet Burgers (-5.61 Prozent auf 7.99 USD) und Lifetime Brands (-4.92 Prozent auf 8.89 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ Composite ist die SpaceX-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 10’704’486 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4.515 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Blick

Die Consumer Portfolio Services-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten auf. Die SIGA Technologies-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 18.69 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch