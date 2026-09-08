China-Aktien überflügeln USA: IPO-Rekord im direkten Vergleich

• Hongkonger Börse sammelt im ersten Halbjahr 2026 mit 85 IPOs rund 209,9 Milliarden Hongkong-Dollar ein• KI-nahe Unternehmen wie MiniMax und Shanghai Biren Technology treiben Boom an• Deloitte erwartet für Hongkong bis Ende 2026 eine Top-3-Position im weltweiten IPO-Ranking

Rekordsumme an der Hongkonger Börse

Die Börse in Hongkong hat im ersten Halbjahr 2026 einen der stärksten Jahresstarts ihrer Geschichte hingelegt. Insgesamt 85 Unternehmen gingen in diesem Zeitraum an die Hongkonger Börse und sammelten zusammen 209,9 Milliarden Hongkong-Dollar ein, ein Plus von 92 Prozent gegenüber dem ersten Halbjahr 2025. Damit wurde bereits nach sechs Monaten mehr Kapital eingesammelt als im gesamten Jahr 2025, als unter anderem Contemporary Amperex Technology (CATL) mit 41 Milliarden Hongkong-Dollar den bis dahin grössten Börsengang des Jahres stellte. Getragen wurde die Entwicklung des ersten Halbjahres von einer neuen Generation KI-naher Unternehmen. Die Prüfungs- und Beratungsgesellschaft KPMG weist in ihrem Marktbericht auf die deutliche Zunahme sogenannter Neue-Ökonomie-Notierungen hin, die im ersten Halbjahr dieses Jahres 160,1 Milliarden Hongkong-Dollar einbrachten, nach 75 Milliarden Hongkong-Dollar im ersten Halbjahr 2025. Besonders auffällig war laut dem Wirtschaftsmagazin Fortune die Häufung von Debüts aus dem KI-Bereich. Die Frontier-KI-Labore MiniMax und Knowledge Atlas, sowie der Chipdesigner Shanghai Biren Technology zählten zu den prägenden Börsengängen des ersten Quartals dieses Jahres. Die Aktien von MiniMax und Z.ai legten seit ihrem Debüt im Januar 2026 um mehr als 500 beziehungsweise 700 Prozent zu, obwohl beide Unternehmen bei weniger als 100 Millionen US-Dollar Umsatz weiterhin hohe Verluste ausweisen.

Globaler Vergleich zeigt Verschiebung zugunsten Asiens

Im weltweiten Vergleich bleibt die NASDAQ wegen des Börsengangs des Raumfahrtunternehmens SpaceX die Nummer eins. Mit einem Emissionsvolumen von 86,3 Milliarden US-Dollar war es der grösste Börsengang der Geschichte und machte allein 45 Prozent der weltweiten IPO-Erlöse im ersten Halbjahr aus. Auf Platz zwei der globalen Rangliste folgte die Hongkonger Börse mit 26,2 Milliarden US-Dollar, vor der New Yorker Börse. Auch der KI-Chiphersteller Cerebras Systems zählte im Mai dieses Jahres mit seinem NASDAQ-Debüt zu den meistbeachteten US-Börsengängen des Jahres. Insgesamt wurden weltweit im ersten Halbjahr 190,9 Milliarden US-Dollar über Börsengänge eingesammelt, ein Anstieg von 209 Prozent gegenüber dem ersten Halbjahr 2025. Gleichzeitig sank die Zahl der abgeschlossenen Börsengänge weltweit um 5 Prozent auf 530, was zeigt, dass sich das Kapital zunehmend auf wenige grosse Transaktionen konzentriert. Für chinesische Unternehmen wird der Zugang zu US-Börsen dagegen enger. Das Wirtschaftsmagazin Fortune verweist darauf, dass Hongkong nach Einschätzung von Marktteilnehmern die Rolle als bevorzugter Handelsplatz für chinesische Technologiewerte übernimmt, während New York wegen tieferer Kapitalmärkte zwar attraktiv bliebe, geopolitische Spannungen den Zugang für chinesische Emittenten aber zunehmend erschweren.

Ausblick auf das zweite Halbjahr 2026

Für das zweite Halbjahr 2026 rechnen Marktbeobachter mit einer Fortsetzung des Trends. Die Prüfungsgesellschaft Deloitte geht davon aus, dass Hongkong bis Ende dieses Jahres einen der vorderen drei Plätze im weltweiten IPO-Ranking belegen wird, gestützt auf eine Pipeline aus A-Aktien-Emittenten, Unternehmen der Halbleiter- und KI-Wertschöpfungskette sowie Biotech -Firmen. Ende Mai zählte die Börse mehr als 600 aktive Zulassungsanträge, darunter mehr als 100 von A-Aktien-Emittenten. Deloitte rechnet für das Gesamtjahr 2026 mit rund 160 neuen Notierungen und einem Emissionsvolumen von etwa 300 Milliarden Hongkong-Dollar in Hongkong. Als Risikofaktoren nennt die Gesellschaft den Verlauf des Konflikts zwischen den USA und dem Iran sowie die Entwicklung der US-Zinspolitik im zweiten Halbjahr dieses Jahres, die beide Einfluss auf die Kapitalflüsse in asiatische Märkte haben könnten. Auch der Zugang chinesischer Unternehmen zum US-Kapitalmarkt bleibt nach Einschätzung von Deloitte eingeschränkt, nachdem die US-Börsenaufsicht im Jahr 2026 strengere Notierungsregeln für chinesische Firmen an der Nasdaq durchgesetzt hat.

Jonas Vogt, Redaktion finanzen.ch