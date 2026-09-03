Starker Wochentag in New York: So steht der NASDAQ Composite am Donnerstagnachmittag

Am Donnerstag tendiert der NASDAQ Composite um 20:01 Uhr via NASDAQ 1.56 Prozent stärker bei 26’625.96 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.452 Prozent auf 26’336.32 Punkte an der Kurstafel, nach 26’217.83 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 26’325.06 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 26’625.96 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ Composite bereits um 1.01 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 03.08.2026, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 25’913.90 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 03.06.2026, notierte der NASDAQ Composite bei 26’853.98 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Jahr, am 03.09.2025, den Stand von 21’497.73 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 14.59 Prozent nach oben. Bei 27’190.21 Punkten verzeichnete der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20’690.25 Zählern verzeichnet.

Tops und Flops im NASDAQ Composite aktuell

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell Strategy (ex MicroStrategy) (+ 15.00 Prozent auf 141.67 USD), SpaceX (+ 7.96 Prozent auf 151.91 USD), SMC (+ 7.60 Prozent auf 432.00 USD), Oracle (+ 5.60 Prozent auf 153.91 USD) und Americas Car-Mart (+ 5.38 Prozent auf 2.35 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind derweil Consumer Portfolio Services (-13.02 Prozent auf 8.08 USD), Methode Electronics (-12.82 Prozent auf 15.78 USD), CIENA (-9.67 Prozent auf 319.90 USD), Cogent Communications (-5.97 Prozent auf 9.61 USD) und Ionis Pharmaceuticals (-5.81 Prozent auf 57.77 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ Composite

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die SpaceX-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 18’442’255 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite nimmt die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 4.515 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Fokus

2026 verzeichnet die Consumer Portfolio Services-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 18.69 Prozent bei der SIGA Technologies-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch