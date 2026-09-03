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Index im Blick 03.09.2026 20:03:27

Gewinne in New York: NASDAQ 100 am Nachmittag mit grünem Vorzeichen

Gewinne in New York: NASDAQ 100 am Nachmittag mit grünem Vorzeichen

Der NASDAQ 100 befindet sich heute im Aufwind.

Der NASDAQ 100 bewegt sich im NASDAQ-Handel um 20:01 Uhr um 1.30 Prozent stärker bei 29’522.49 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.313 Prozent auf 29’234.42 Punkte an der Kurstafel, nach 29’143.33 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 29’523.58 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 29’160.96 Punkten lag.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Gewinn von 0.402 Prozent. Der NASDAQ 100 stand vor einem Monat, am 03.08.2026, bei 28’776.80 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.06.2026, lag der NASDAQ 100 noch bei 30’571.24 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.09.2025, wies der NASDAQ 100 23’414.84 Punkte auf.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 17.12 Prozent aufwärts. Bei 30’762.20 Punkten markierte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 22’841.42 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Strategy (ex MicroStrategy) (+ 15.00 Prozent auf 141.67 USD), SpaceX (+ 7.96 Prozent auf 151.91 USD), Palantir (+ 7.93 Prozent auf 182.90 USD), Tesla (+ 7.13 Prozent auf 382.46 USD) und Axon Enterprise (+ 5.53 Prozent auf 535.00 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind hingegen Broadcom (-3.57 Prozent auf 354.13 USD), Kraft Heinz Company (-3.14 Prozent auf 25.44 USD), AppLovin (-2.92 Prozent auf 309.72 USD), Lumentum (-2.49 Prozent auf 848.86 USD) und ASML (-2.35 Prozent auf 1’642.82 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die SpaceX-Aktie aufweisen. 18’442’255 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4.515 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte im Blick

In diesem Jahr hat die Micron Technology-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6.15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Mit 6.10 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Kraft Heinz Company-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
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