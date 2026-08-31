SpaceX Aktie 156888148 / US84615Q1031
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31.08.2026 22:30:38
August 2026: Die Expertenmeinungen zur SpaceX-Aktie
SpaceX Experten haben ihre Einschätzung der SpaceX-Aktie veröffentlicht.
23 Experten sehen das Papier als Kauf, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von SpaceX mit Halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 224,92 USD beziffert, während sich der aktuelle NAS-Aktienkurs von SpaceX auf 143,69 USD beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JP Morgan Chase & Co.
|240,00 USD
|67,03
|25.08.2026
|Bernstein Research
|248,00 USD
|72,59
|21.08.2026
|Bernstein Research
|248,00 USD
|72,59
|21.08.2026
|DZ BANK
|-
|-
|20.08.2026
|Deutsche Bank AG
|235,00 USD
|63,55
|17.08.2026
|UBS AG
|210,00 USD
|46,15
|17.08.2026
|Deutsche Bank AG
|235,00 USD
|63,55
|10.08.2026
|Bernstein Research
|248,00 USD
|72,59
|06.08.2026
|RBC Capital Markets
|225,00 USD
|56,59
|06.08.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|240,00 USD
|67,03
|06.08.2026
|UBS AG
|210,00 USD
|46,15
|05.08.2026
|Deutsche Bank AG
|235,00 USD
|63,55
|05.08.2026
|Bernstein Research
|239,00 USD
|66,33
|05.08.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|220,00 USD
|53,11
|05.08.2026
|Deutsche Bank AG
|255,00 USD
|77,47
|03.08.2026
|Bernstein Research
|239,00 USD
|66,33
|03.08.2026
Redaktion finanzen.ch
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|21.08.26
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|Bernstein Research
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|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
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|SpaceX Verkaufen
|DZ BANK
|17.08.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|SpaceX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.26
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|21.08.26
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|20.08.26
|SpaceX Verkaufen
|DZ BANK
|17.08.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|SpaceX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.26
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|21.08.26
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|17.08.26
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|Deutsche Bank AG
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|UBS AG
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|DZ BANK
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
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