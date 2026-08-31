August 2026: Die Expertenmeinungen zur SpaceX-Aktie

SpaceX Experten haben ihre Einschätzung der SpaceX-Aktie veröffentlicht.

23 Experten sehen das Papier als Kauf, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von SpaceX mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 224,92 USD beziffert, während sich der aktuelle NAS-Aktienkurs von SpaceX auf 143,69 USD beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum JP Morgan Chase & Co. 240,00 USD 67,03 25.08.2026 Bernstein Research 248,00 USD 72,59 21.08.2026 Bernstein Research 248,00 USD 72,59 21.08.2026 DZ BANK - - 20.08.2026 Deutsche Bank AG 235,00 USD 63,55 17.08.2026 UBS AG 210,00 USD 46,15 17.08.2026 Deutsche Bank AG 235,00 USD 63,55 10.08.2026 Bernstein Research 248,00 USD 72,59 06.08.2026 RBC Capital Markets 225,00 USD 56,59 06.08.2026 JP Morgan Chase & Co. 240,00 USD 67,03 06.08.2026 UBS AG 210,00 USD 46,15 05.08.2026 Deutsche Bank AG 235,00 USD 63,55 05.08.2026 Bernstein Research 239,00 USD 66,33 05.08.2026 Goldman Sachs Group Inc. 220,00 USD 53,11 05.08.2026 Deutsche Bank AG 255,00 USD 77,47 03.08.2026 Bernstein Research 239,00 USD 66,33 03.08.2026

Redaktion finanzen.ch