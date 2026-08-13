SMA Solar Aktie News: SMA Solar verteidigt Stellung am Donnerstagmittag

Im XETRA-Handel kam die SMA Solar-Aktie um 12:28 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 57,05 EUR. Bei 61,00 EUR erreichte die SMA Solar-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Im Tief verlor die SMA Solar-Aktie bis auf 56,35 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 60,95 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten SMA Solar-Aktien beläuft sich auf 98'601 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.05.2026 bei 70,70 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 23,93 Prozent hinzugewinnen. Am 03.09.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 15,41 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der SMA Solar-Aktie 72,99 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,120 EUR. Im Vorjahr hatte SMA Solar 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 13.05.2026 äusserte sich SMA Solar zu den Kennzahlen des am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,05 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte SMA Solar ebenfalls -1,38 EUR je Aktie eingebüsst. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 340.92 Mio. EUR – eine Minderung von -4,54 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 357.15 Mio. EUR eingefahren.

Experten taxieren den SMA Solar-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,58 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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