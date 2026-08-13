SMA Solar Aktie 4337414 / DE000A0DJ6J9
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13.08.2026 09:29:00
SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Vormittag im Plus
Die Aktie von SMA Solar gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von SMA Solar konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 57,30 EUR.
Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 57,30 EUR zu. Die SMA Solar-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 61,00 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 60,95 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 34'221 SMA Solar-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 18.05.2026 markierte das Papier bei 70,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 23,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 03.09.2025 (15,41 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 73,11 Prozent könnte die SMA Solar-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
SMA Solar-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,120 EUR belaufen. Am 13.05.2026 hat SMA Solar in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,05 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei SMA Solar ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -1,38 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von -4,54 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 340.92 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 357.15 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass SMA Solar einen Gewinn von 2,58 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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