SMA Solar Aktie News: SMA Solar zieht am Mittwochnachmittag an

Um 16:28 Uhr ging es für das SMA Solar-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 3,4 Prozent auf 57,10 EUR. Bei 58,55 EUR markierte die SMA Solar-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 56,30 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten SMA Solar-Aktien beläuft sich auf 48'279 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 70,70 EUR erreichte der Titel am 18.05.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 23,82 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 15,41 EUR fiel das Papier am 03.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der SMA Solar-Aktie 73,01 Prozent sinken.

SMA Solar-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,120 EUR belaufen. Am 13.05.2026 äusserte sich SMA Solar zu den Kennzahlen des am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,05 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -1,38 EUR je Aktie gewesen. Mit einem Umsatz von 340.92 Mio. EUR, gegenüber 357.15 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -4,54 Prozent präsentiert.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 2,58 EUR je SMA Solar-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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