Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für die Stammaktien von Sixt vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Der Autoverleiher dürfte die Ziele für 2025 hinsichtlich Umsatz und Marge erreicht haben, schrieb Marc-Rene Tonn in einer am Freitag vorliegenden Studie. Im vierten Quartal dürfte sich das Umsatzwachstum allerdings merklich abgeschwächt haben. Der Ausblick für 2026 werde wohl verhalten bleiben. Für 2027 gehe man unterdessen von Verbesserungen aus, weshalb die Kaufempfehlung Bestand habe./mf/tih;

