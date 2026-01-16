Sixt Aktie 348141 / DE0007231326
Sixt SE St Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für die Stammaktien von Sixt von 95 auf 85 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Autovermieter habe jüngst vorsichtiger geklungen, schrieb Michael Kuhn in einer am Freitag vorliegenden Studie. Schon zur Vorlage der Zahlen des dritten Quartals habe das Management auf hohe Reparatur- und Wartungskosten sowie die Belastungen durch den US-Shutdown verwiesen. Der Experte reduzierte nun seine Gewinnerwartungen./mis/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
