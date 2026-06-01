Siemens Aktie 827766 / DE0007236101
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Siemens Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Siemens auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 270 Euro belassen. Die europäischen Investitionsgüterunternehmen sollten 2026 ihre organischen Umsätze weiter steigern, schrieb Mark Fielding in einer am Freitag vorliegenden Brancheneinschätzung. Es gebe zudem trotz anhaltender Unsicherheiten Anzeichen für einen allgemeinen Aufschwung in der Industrie. Die Auswirkungen des Nahostkonflikts seien begrenzt geblieben und die Zahlen für das erste Quartal weitgehend erwartungsgemäß ausgefallen, wobei die Gewinne von Vestas und Nordex am meisten positiv überrascht und FLSmidth sowie Daimler Truck am meisten enttäuscht hätten. Fielding bevorzugt weiter Unternehmen mit langen Geschäftszyklen und attraktiven Endmärkten wie Schneider Electric, Siemens Energy, Rotork, Metso und Weir. Es gebe aber auch zyklisch attraktive Unternehmen wie Vesuvius und Coats./gl/ajx;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens AG Sector Perform
|
Unternehmen:
Siemens AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
270.00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
269.05 €
|
Abst. Kursziel*:
0.35%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
269.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
0.19%
|
Analyst Name::
Mark Fielding
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Siemens AG
|
09:29
|Siemens Aktie News: Siemens verzeichnet am Freitagvormittag Verluste (finanzen.ch)
|
09:28
|Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 liegt zum Handelsstart im Minus (finanzen.ch)
|
09:28
|STOXX-Handel Euro STOXX 50 fällt zum Start (finanzen.ch)
|
09:28
|XETRA-Handel LUS-DAX zeigt sich zum Start leichter (finanzen.ch)
|
09:28
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX zum Handelsstart schwächer (finanzen.ch)
|
04.06.26
|Optimismus in Europa: Börsianer lassen Euro STOXX 50 schlussendlich steigen (finanzen.ch)
|
04.06.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: DAX letztendlich in Grün (finanzen.ch)
|
04.06.26
|XETRA-Handel: LUS-DAX beendet die Sitzung mit Gewinnen (finanzen.ch)