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05.08.2026 09:48:20
Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Mittwochvormittag entwickeln
Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Vormittag.
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Der Bitcoin-Kurs ging um 09:40 um 0,10 Prozent auf 64.009,22 US-Dollar zurück. Damit unterlief Bitcoin den Stand vom Vortag von 64.075,15 US-Dollar.
Sinkende Kurse gehören zum Kryptomarkt dazu – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 liegt heute 2,2 Prozent im Minus. Performance seit Start des Produkts im September 2024: -10,3 Prozent.
In der Zwischenzeit verbucht der Litecoin-Kurs Verluste in Höhe von 0,09 Prozent auf 44,82 US-Dollar. Am Tag zuvor war Litecoin 44,86 US-Dollar wert.
Zudem zeigt sich der Ethereum-Kurs im Sinkflug. Um 09:40 gibt Ethereum um 0,36 Prozent auf 1.862,42 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 1.869,12 US-Dollar gemeldet wurde.
Daneben präsentiert sich Bitcoin Cash mit einem Abschlag. Um 09:40 notiert der Bitcoin Cash-Kurs 1,55 Prozent schwächer bei 210,08 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 213,39 US-Dollar.
Derweil notiert der Ripple-Kurs bei 1,064 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1,073 US-Dollar) ist das ein Verlust von 0,86 Prozent.
Zudem gewinnt Monero am Mittwochvormittag hinzu. Um 0,49 Prozent auf 352,41 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Monero-Kurs bei 350,67 US-Dollar.
Währenddessen kommt der Cardano-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:40 werden 0,1932 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.
Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 09:40 wurde ein Kurs von 0,1665 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,1687 US-Dollar.
In der Zwischenzeit bewegt sich Tron kaum. Am Mittwochvormittag lag der Tron-Kurs bei 0,3269 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,3269 US-Dollar.
Indessen verstärkt sich der Binancecoin-Kurs um 0,96 Prozent auf 598,52 US-Dollar. Am Vortag notierte Binancecoin bei 592,80 US-Dollar.
In der Zwischenzeit bewegt sich Dogecoin kaum. Am Mittwochvormittag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0696 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0701 US-Dollar.
Daneben wertet Solana um 09:40 ab. Es geht 0,08 Prozent auf 73,69 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 73,74 US-Dollar stand.
Inzwischen fällt der Avalanche-Kurs um 0,34 Prozent auf 6,666 US-Dollar. Am Tag zuvor war Avalanche 6,688 US-Dollar wert.
Nach 8,144 US-Dollar am Vortag ist der Chainlink-Kurs am Mittwochvormittag um 0,05 Prozent auf 8,148 US-Dollar gestiegen.
Zudem bewegt sich Sui seitwärts. Um 09:40 wurde ein Kurs von 0,6900 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Sui-Kurs bei 0,6933 US-Dollar.Redaktion finanzen.ch
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
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