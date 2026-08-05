JP Morgan Chase & Co.: Infineon-Aktie erhält Overweight

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Infineon nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 96 Euro auf "Overweight" belassen. Ergebnisse und auch der Ausblick könnten für Enttäuschung sorgen, vermutete Sandeep Deshpande in seiner ersten Einschätzung am Mittwoch. Highlight des Quartalsberichts seien aber längerfristige Liefervereinbarungen mit Kunden im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz. Das könne dem Chip-Hersteller auf Jahre hinaus Planbarkeit verschaffen, auch mit Blick auf die Produktionskapazitäten.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Infineon-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Infineon-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:23 Uhr um 3.2 Prozent auf 61.70 EUR ab. Also weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 55.59 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Bisher wurden via XETRA 809’593 Infineon-Aktien gekauft oder verkauft. Auf Jahressicht 2026 legte die Aktie um 64.8 Prozent zu. Infineon dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 05.08.2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 07:36 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 07:36 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.