Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’236 0.0%  SPI 16’983 0.0%  Dow 47’337 -0.5%  DAX 24’132 0.7%  Euro 0.9308 0.0%  EStoxx50 5’679 0.3%  Gold 3’993 -0.2%  Bitcoin 84’438 -1.9%  Dollar 0.8071 -0.1%  Öl 64.6 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Webinar: Portfolios mit KI gestalten - Signale im Datendschungel erkennen
Wisekey-Aktie: Gemeinsam mit Schweizer Armee wird Satellitensicherheit weiterentwickelt
Goldpreis fällt unter 4.000-Dollar-Marke - starker Dollar belastet
Deutsche Bank für europäische Aktien vs. US-Titel positiv gestimmt
Georg Fischer-Aktie: Bis 2030 sollen sämtliche Geschäftsbereiche kräftig wachsen
Suche...

Siemens Aktie 827766 / DE0007236101

110.00
CHF
-3.98
CHF
-3.49 %
17.01.2023
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

04.11.2025 07:06:24

Siemens Sector Perform

Siemens
229.13 CHF 0.06%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 245 Euro auf "Sector Perform" belassen. Mark Fielding rechnet in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick damit, dass es Mitte November im Zuge der Jahreszahlen und des Kapitalmarkttags unter anderem Neuigkeiten zur Zukunft von Siemens Healthineers geben wird. Er würde einen mehrheitlichen Ausstieg positiv sehen, stellte aber auch Szenarien auf für einen Erhalt der Mehrheitsbeteiligung. Der Ausblick für 2026 berge angesichts des recht anspruchsvollen Analystenschnitts einige Risiken./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 17:39 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Siemens

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Siemens-Kurs >5 >10 >15 >20
Fallender Siemens-Kurs >5 >10 >15 >20
Zusammenfassung: Siemens AG Sector Perform
Unternehmen:
Siemens AG 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
245.00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
243.75 € 		Abst. Kursziel*:
0.51%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
243.30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
0.70%
Analyst Name::
Mark Fielding 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse