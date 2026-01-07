Siemens Aktie 827766 / DE0007236101
232.30CHF
6.50CHF
2.88 %
09:12:18
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
06.01.2026 21:38:17
Siemens Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Siemens mit "Outperform" und einem Kursziel von 290 Euro in die Bewertung wieder aufgenommen. Für Siemens spreche eine zu erwartende Erholung im Segment Automatisierung, schrieb Alasdair Leslie in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Neben Siemens zählten Siemens Energy, Rexl und Schneider Electric zu seinen Favoriten in der Branche./bek/nas;
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 16:21 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 16:31 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 16:31 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens AG Outperform
|
Unternehmen:
Siemens AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
290.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
249.00 €
|
Abst. Kursziel*:
16.47%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
252.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14.72%
|
Analyst Name::
Alasdair Leslie
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Siemens AG
|
09:28
|Handel in Europa: STOXX 50 zum Start im Minus (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 zum Start des Mittwochshandels schwächer (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse Frankfurt in Grün: DAX zum Start im Aufwind (finanzen.ch)
|
09:28
|Freundlicher Handel: LUS-DAX-Börsianer greifen zum Handelsstart zu (finanzen.ch)
|
06.01.26
|Siemens und Nvidia rufen 'neue industrielle Revolution' aus (AWP)
|
06.01.26
|Optimismus in Europa: STOXX 50 letztendlich im Plus (finanzen.ch)
|
06.01.26
|Siemens Aktie News: Siemens am Dienstagnachmittag mit positiven Vorzeichen (finanzen.ch)
|
06.01.26
|Neue Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Siemens-Aktie mit Hold (finanzen.ch)
Analysen zu Siemens AG
|06.01.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|06.01.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|19.12.25
|Siemens Buy
|UBS AG
|19.12.25
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.12.25
|Siemens Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.01.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|06.01.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|19.12.25
|Siemens Buy
|UBS AG
|19.12.25
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.12.25
|Siemens Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.01.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|19.12.25
|Siemens Buy
|UBS AG
|19.12.25
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.12.25
|Siemens Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.11.25
|Siemens Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.12.25
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|14.11.25
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|10.07.25
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|01.07.25
|Siemens Hold
|HSBC
|22.05.25
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|06.01.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|18.11.25
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|13.11.25
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.11.25
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|13.11.25
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Siemens AG
|232.30
|2.88%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:29
|
Barclays Capital
Bayer Overweight
|07:10
|
Jefferies & Company Inc.
Nestlé Hold
|07:09
|
Jefferies & Company Inc.
Beiersdorf Hold
|06.01.26
|
Bernstein Research
ABB Market-Perform
|06.01.26
|
Bernstein Research
Siemens Energy Outperform
|06.01.26
|
Bernstein Research
Siemens Outperform
|06.01.26
|
JP Morgan Chase & Co.
DWS Group Overweight