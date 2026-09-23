Siemens Aktie 1206758 / US8261975010
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|"Vectron X"
|
23.09.2026 16:21:42
Siemens-Aktie gewinnt: Konzern liefert neues Lokomotiven-Kontingent an Railpool
Siemens hat einen Grossauftrag im Bahnsegment erhalten.
Die Siemens-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 0,33 Prozent auf 274,75 Euro.
DJG/mgo/hab
DOW JONES
Weitere Links:
Trading Signals: Sandoz - Rückkehr und Rückenwind
Seit Anfang Woche darf sich der Generikahersteller „SMI-Mitglied“ nennen. Zum Indexaufstieg macht sich die Sandoz-Aktie daran, einen kurzfristigen Abwärtstrend zu knacken.Weiterlesen!
Nachrichten zu Siemens AG (spons. ADRs)
|
22.09.26
|Siemens-Aktie stärker: Infrastruktur-Projekte in Vietnam und Österreich gesichert (Dow Jones)
|
14.08.26
|Siemens-Aktie leichter: Transformator für KI-Rechenzentren geplant (Dow Jones)
|
05.08.26
|Ausblick: Siemens veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
31.07.26
|Siemens Healthineers-Aktie leichter: Wachstumsprognose erneut reduziert - Ergebnisprognose angehoben (finanzen.ch)
|
22.07.26
|Erste Schätzungen: Siemens zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
20.07.26
|Siemens-Aktie zieht an: Neuer Grossauftrag stärkt Bahngeschäft (Dow Jones)
|
01.07.26
|Neuer Rückkauf: Siemens plant bis zu 70 Millionen eigene Aktien zu erwerben - Aktie in Rot (finanzen.ch)
|
01.07.26
|Siemens investiert 300 Mio Euro in Frankfurt und Offenbach (Dow Jones)
Analysen zu Siemens AG (spons. ADRs)
finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI beendet Handel etwas fester -- DAX geht leichter in den Feierabend -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zog am Mittwoch leicht an, während der deutsche Leitindex nachgab. Die US-Börsen geben nach. Die Börsen in Asien wiesen zur Wochenmitte unterschiedliche Vorzeichen aus.