Siemens Aktie 827766 / DE0007236101
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|Profitable Siemens-Investition?
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23.09.2026 10:02:24
DAX 40-Wert Siemens-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Siemens von vor einem Jahr verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Siemens-Aktien gewesen.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Siemens-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende stand das Siemens-Papier an diesem Tag bei 229.00 EUR. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in die Siemens-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 4.367 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Siemens-Papiers auf 273.85 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’195.85 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 19.59 Prozent erhöht.
Siemens erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 208.48 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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