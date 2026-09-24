Siemens Aktie News: Siemens am Vormittag fester

Das Papier von Siemens konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 274,55 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 25'328 Punkten liegt. Die Siemens-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 274,65 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 273,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 33'526 Siemens-Aktien.

Am 28.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 291,70 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,25 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 198,00 EUR. Der derzeitige Kurs der Siemens-Aktie liegt somit 38,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,65 EUR. Im Vorjahr hatte Siemens 5,35 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Siemens veröffentlichte am 06.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,93 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,61 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite standen 20.79 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 19.38 Mrd. EUR umgesetzt.

Siemens wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 12.11.2026 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 18.11.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 11,24 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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