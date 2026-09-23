Siemens Aktie News: Siemens am Mittwochnachmittag auf grünem Terrain

Das Papier von Siemens konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 274,30 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX 40, der aktuell bei 25'463 Punkten steht. In der Spitze gewann die Siemens-Aktie bis auf 276,25 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 275,50 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 260'764 Siemens-Aktien umgesetzt.

Bei 291,70 EUR erreichte der Titel am 28.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,34 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 198,00 EUR. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Mit einem Kursverlust von 27,82 Prozent würde die Siemens-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Siemens-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5,35 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,65 EUR ausgeschüttet werden. Am 06.08.2026 lud Siemens zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,93 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,61 EUR erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Siemens mit einem Umsatz von insgesamt 20.79 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19.38 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 7,31 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 12.11.2026 dürfte Siemens Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Siemens rechnen Experten am 18.11.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Siemens-Gewinn in Höhe von 11,24 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Siemens-Aktie stärker: Infrastruktur-Projekte in Vietnam und Österreich gesichert

DZ BANK: Siemens-Aktie erhält Kaufen

Neue Analyse: Bernstein Research bewertet Siemens-Aktie mit Outperform