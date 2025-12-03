Siemens Healthineers Aktie 40652181 / DE000SHL1006
39.39CHF
-0.05CHF
-0.13 %
13:02:21
SWX
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
03.12.2025 12:25:44
Siemens Healthineers Overweight
Siemens Healthineers
39.95 CHF 0.66%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Healthineers nach dem jährlichen Treffen der US-Radiologen mit einem Kursziel von 61,30 Euro auf "Overweight" belassen. Im Fokus habe die derzeit laufende Verbesserung der Artis-Systeme für die interventionelle Angiographie gestanden, schrieb David Adlington am Mittwoch. Diese umfasse alle drei Preiskategorien der Geräte, hinzu komme ein neues, auf Künstlicher Intelligenz basierendes Angebot./bek/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 00:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 00:38 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Siemens Healthineers AG
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
Kursziel:
61.30 €
Rating jetzt:
Overweight
Kurs*:
42.90 €
Abst. Kursziel*:
42.89%
Rating update:
Overweight
Kurs aktuell:
42.44 €
Abst. Kursziel aktuell:
44.44%
Analyst Name::
David Adlington
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
