Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’870 -0.2%  SPI 17’686 -0.1%  Dow 47’474 0.4%  DAX 23’754 0.2%  Euro 0.9336 0.0%  EStoxx50 5’701 0.3%  Gold 4’206 0.0%  Bitcoin 74’374 1.4%  Dollar 0.8003 -0.3%  Öl 63.1 1.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204Nestlé3886335UBS24476758Novartis1200526Partners Group2460882Rheinmetall345850Swiss Re12688156
Top News
Nestlé-Aktie mit leichtem Minus: Peter Brabeck-Letmathe tritt bei Nestlé als Präsident Emeritus ab
AstraZeneca-Aktie verliert leicht: Klage um möglichen AstraZeneca-Impfschaden - Gericht verschiebt Entscheidung
HIAG-Aktie etwas schwächer: Vizepräsident Balz Halter tritt 2026 ab
Holcim-Aktie rutscht ab: Tochter Lafarge räumt Regelverstösse in Syrien ein
Dottikon-Aktie höher: Firmenchef setzt auf Stabilität statt "ewiges Wachstum"
Suche...
Plus500 Depot

Siemens Healthineers Aktie 40652181 / DE000SHL1006

39.39
CHF
-0.05
CHF
-0.13 %
13:02:21
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

03.12.2025 12:25:44

Siemens Healthineers Overweight

Siemens Healthineers
39.95 CHF 0.66%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Healthineers nach dem jährlichen Treffen der US-Radiologen mit einem Kursziel von 61,30 Euro auf "Overweight" belassen. Im Fokus habe die derzeit laufende Verbesserung der Artis-Systeme für die interventionelle Angiographie gestanden, schrieb David Adlington am Mittwoch. Diese umfasse alle drei Preiskategorien der Geräte, hinzu komme ein neues, auf Künstlicher Intelligenz basierendes Angebot./bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 00:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 00:38 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Siemens Healthineers AG Overweight
Unternehmen:
Siemens Healthineers AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
61.30 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
42.90 € 		Abst. Kursziel*:
42.89%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
42.44 € 		Abst. Kursziel aktuell:
44.44%
Analyst Name::
David Adlington 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Siemens Healthineers AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten