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Siemens Healthineers Aktie 40652181 / DE000SHL1006

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31.07.2026 08:49:16

Siemens Healthineers Overweight

Siemens Healthineers
34.50 CHF -0.53%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Healthineers nach Zahlen und Aussagen zu den Jahreszielen 2025/26 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 54,30 Euro belassen. Der Umsatz im dritten Geschäftsquartal habe leicht unter den Erwartungen gelegen und die Umsatzprognose für das Gesamtjahr sei gesenkt worden, schrieb David Adlington in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings habe das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) des Medizintechnikkonzerns im Rahmen der Prognose gelegen und das bereinigte Ergebnis je Aktie darüber./ck/rob/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 06:59 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 07:05 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Siemens Healthineers AG Overweight
Unternehmen:
Siemens Healthineers AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
54.30 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
37.04 € 		Abst. Kursziel*:
46.60%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
37.09 € 		Abst. Kursziel aktuell:
46.40%
Analyst Name::
David Adlington 		KGV*:
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