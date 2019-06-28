Siemens Healthineers Aktie 40652181 / DE000SHL1006
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Siemens Healthineers Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens Healthineers auf "Outperform" mit einem Kursziel von 59 Euro belassen. Mit der Reifung des Gesundheitssystems in China zeichne sich eine neue Ära ab, schrieb Lisa Bedell Clive in einer am Montag vorliegenden Studie zu Medizintechnikkonzernen weltweit. Diese sei geprägt vom Fokus auf Systemeffizienz, Kostensenkungen und einer Hinwendung zur Eigenständigkeit im Heimatland China. Daher sieht sie Risiken für Philips oder auch Siemens Healthineers./ck/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Healthineers AG Outperform
|
Unternehmen:
Siemens Healthineers AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
59.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
48.34 €
|
Abst. Kursziel*:
22.05%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
48.43 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21.83%
|
Analyst Name::
Lisa Bedell Clive
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Siemens Healthineers AG
|
15:58
|Handel in Frankfurt: TecDAX am Montagnachmittag in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
12:26
|Gewinne in Frankfurt: TecDAX-Börsianer greifen am Mittag zu (finanzen.ch)
|
09:28
|Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX-Börsianer greifen zum Start des Montagshandels zu (finanzen.ch)
|
17.10.25
|Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX beendet die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
17.10.25
|Freitagshandel in Frankfurt: TecDAX nachmittags mit Abgaben (finanzen.ch)
|
17.10.25
|Schwacher Handel: TecDAX fällt am Freitagmittag (finanzen.ch)
|
17.10.25
|Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart im Minus (finanzen.ch)
|
16.10.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich zum Ende des Donnerstagshandels fester (finanzen.ch)