SMI 13'503 0.3%  SPI 18'638.1 0.3%  Dow 49'946 2.1%  DAX 24'721 0.9%  Euro 0.9165 0.0%  EStoxx50 5'998 1.2%  Gold 4'966 4.0%  Bitcoin 54'045 10.5%  Dollar 0.7752 -0.4%  Öl 68.8 2.1% 
06.02.2026 17:11:03

Siemens Healthineers Overweight

Siemens Healthineers
37.77 CHF -0.81%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Siemens Healthineers nach einem Gespräch mit Managern des Medizintechnikkonzerns auf "Overweight" mit einem Kursziel von 59 Euro belassen. Hassan Al-Wakeel hob in einer am Freitag vorliegenden Studie vor allem leicht rückläufige Auftragseingänge im ersten Quartal hervor. Dies habe aber eine Begründung in hohen Vergleichszahlen aus dem Vorjahr, die unter dem Einfluss externer Partnerschaften gestanden hätten./rob/tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 09:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 09:54 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

