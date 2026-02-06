Siemens Healthineers Aktie 40652181 / DE000SHL1006
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Siemens Healthineers Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Siemens Healthineers nach einem Gespräch mit Managern des Medizintechnikkonzerns auf "Overweight" mit einem Kursziel von 59 Euro belassen. Hassan Al-Wakeel hob in einer am Freitag vorliegenden Studie vor allem leicht rückläufige Auftragseingänge im ersten Quartal hervor. Dies habe aber eine Begründung in hohen Vergleichszahlen aus dem Vorjahr, die unter dem Einfluss externer Partnerschaften gestanden hätten./rob/tih/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Healthineers AG Overweight
|
Unternehmen:
Siemens Healthineers AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
59.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
41.23 €
|
Abst. Kursziel*:
43.10%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
41.36 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
42.65%
|
Analyst Name::
Hassan Al-Wakeel
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Siemens Healthineers AG
|
17:58
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX schlussendlich freundlich (finanzen.ch)
|
17:58
|Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX zum Handelsende in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
17:58
|Verluste in Frankfurt: TecDAX beendet den Freitagshandel in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
15:58