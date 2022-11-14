Siemens Healthineers Aktie 40652181 / DE000SHL1006
70.00CHF
0.24CHF
0.34 %
14.11.2022
SWX
05.11.2025 11:10:41
Siemens Healthineers Neutral
Siemens Healthineers
42.61 CHF -6.19%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens Healthineers nach Zahlen mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Neutral" belassen. Die Quartalsergebnisse und die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 seien schon eine heftige Enttäuschung, schrieb Graham Doyle am Mittwoch. Er sieht nun sieben Prozent Korrekturbedarf für die Konsensschätzung des Überschusses 2026./rob/ag/ck;
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Siemens Healthineers AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
50.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
48.75 €
|
Abst. Kursziel*:
2.56%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
45.58 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9.70%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
