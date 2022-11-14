Siemens Healthineers 42.61 CHF -6.19% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens Healthineers nach Zahlen mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Neutral" belassen. Die Quartalsergebnisse und die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 seien schon eine heftige Enttäuschung, schrieb Graham Doyle am Mittwoch. Er sieht nun sieben Prozent Korrekturbedarf für die Konsensschätzung des Überschusses 2026./rob/ag/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:22 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



