Siemens Energy Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Overweight" mit einem Kursziel von 160 Euro belassen. Die Investorenstimmung im Bereich Erneuerbarer Energien habe sich in den vergangenen Monaten deutlich verbessert, schrieb Mark Strouse in einer am Donnerstag vorliegenden Sektorstudie. Er bevorzugt Aktien mit einem starken Fokus auf die US-Fertigungsindustrie, diversifizierte Absatzmärkte und/oder starken Bilanzen. Seine Favoriten unter den europäischen Branchenausrüstern sind Siemens Energy, Vestas und Prysmian./edh/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Siemens Energy AG Overweight
|
Unternehmen:
Siemens Energy AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
160.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
131.50 €
|
Abst. Kursziel*:
21.67%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
137.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16.11%
|
Analyst Name::
Mark Strouse
|
KGV*:
-
Analysen zu Siemens Energy AG
Analysen zu Siemens Energy AG
|09:40
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.01.26
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|14.01.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.26
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|14.01.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Siemens Energy AG
|128.66
|7.25%
