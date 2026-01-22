Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0

128.66
CHF
8.70
CHF
7.25 %
09:03:41
SWX
22.01.2026 09:40:41

Siemens Energy Overweight

Siemens Energy
127.69 CHF 3.96%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Overweight" mit einem Kursziel von 160 Euro belassen. Die Investorenstimmung im Bereich Erneuerbarer Energien habe sich in den vergangenen Monaten deutlich verbessert, schrieb Mark Strouse in einer am Donnerstag vorliegenden Sektorstudie. Er bevorzugt Aktien mit einem starken Fokus auf die US-Fertigungsindustrie, diversifizierte Absatzmärkte und/oder starken Bilanzen. Seine Favoriten unter den europäischen Branchenausrüstern sind Siemens Energy, Vestas und Prysmian./edh/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 01:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 01:07 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siemens Energy AG Overweight
Unternehmen:
Siemens Energy AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
160.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
131.50 € 		Abst. Kursziel*:
21.67%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
137.80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
16.11%
Analyst Name::
Mark Strouse 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

