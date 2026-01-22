NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Overweight" mit einem Kursziel von 160 Euro belassen. Die Investorenstimmung im Bereich Erneuerbarer Energien habe sich in den vergangenen Monaten deutlich verbessert, schrieb Mark Strouse in einer am Donnerstag vorliegenden Sektorstudie. Er bevorzugt Aktien mit einem starken Fokus auf die US-Fertigungsindustrie, diversifizierte Absatzmärkte und/oder starken Bilanzen. Seine Favoriten unter den europäischen Branchenausrüstern sind Siemens Energy, Vestas und Prysmian./edh/gl;