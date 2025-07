NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Energy vor Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen. Es habe bislang keine Eckdaten gegeben, schrieb Akash Gupta in einem Ausblick am Donnerstag. Das lasse darauf schließen, dass die Zahlen in etwa mit den Konsensschätzungen zusammenfallen dürften./rob/bek/he;