Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Siemens Energy Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens Energy mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Buy" belassen. Das Geschäft im Bereich Gasturbinen und Stromübertragung dürfte weiter stark gelaufen sein, schrieb Gael de-Bray in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht Mitte November. Er rechnet mit einem Verhältnis zwischen Aufträgen und verbuchten Umsätzen (book to bill) von 1,26. Im Geschäftsjahr dürfte das Profitabilitätsziel trotz einer Gamesa-Belastung übertroffen worden sein. Der Experte geht von der Wiederaufnahme von Dividendenzahlungen und einem Aktienrückkaufprogramm aus./ag/mf;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Energy AG Buy
|
Unternehmen:
Siemens Energy AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
110.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
94.94 €
|
Abst. Kursziel*:
15.86%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
97.94 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12.31%
|
Analyst Name::
Gael de-Bray
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Siemens Energy AG
|
25.09.25
|Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 fällt zum Ende des Donnerstagshandels zurück (finanzen.ch)
|
25.09.25
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX am Donnerstagnachmittag im Minus (finanzen.ch)
|
25.09.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
25.09.25
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 nachmittags in Rot (finanzen.ch)
|
25.09.25
|Börse Frankfurt in Rot: DAX verbucht am Donnerstagmittag Abschläge (finanzen.ch)
|
25.09.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX fällt am Donnerstagmittag zurück (finanzen.ch)
|
25.09.25
|Schwacher Handel: Euro STOXX 50 am Donnerstagmittag im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu Siemens Energy AG
|10:30
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|08.09.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|04.09.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|01.09.25
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.08.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|10:30
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|08.09.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|04.09.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|01.09.25
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.08.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|10:30
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.25
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.25
|Siemens Energy Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.06.25
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|20.06.25
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|08.09.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|04.09.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|22.08.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|06.08.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|06.08.25
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|01.09.25
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.25
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.25
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.25
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.25
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Siemens Energy AG
|91.60
|1.68%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:25
|
Jefferies & Company Inc.
Volvo AB Buy
|11:00
|
Goldman Sachs Group Inc.
Brenntag Buy
|10:58
|
Goldman Sachs Group Inc.
Hennes & Mauritz AB Sell
|10:58
|
Goldman Sachs Group Inc.
Henkel vz. Sell
|10:47
|
Goldman Sachs Group Inc.
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|10:33
|
Deutsche Bank AG
VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
|10:32
|
Deutsche Bank AG
Siemens Hold