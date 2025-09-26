FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens Energy mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Buy" belassen. Das Geschäft im Bereich Gasturbinen und Stromübertragung dürfte weiter stark gelaufen sein, schrieb Gael de-Bray in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht Mitte November. Er rechnet mit einem Verhältnis zwischen Aufträgen und verbuchten Umsätzen (book to bill) von 1,26. Im Geschäftsjahr dürfte das Profitabilitätsziel trotz einer Gamesa-Belastung übertroffen worden sein. Der Experte geht von der Wiederaufnahme von Dividendenzahlungen und einem Aktienrückkaufprogramm aus./ag/mf;