SMI 11'913 0.3%  SPI 16'510 0.2%  Dow 45'947 -0.4%  DAX 23'609 0.3%  Euro 0.9338 0.1%  EStoxx50 5'465 0.4%  Gold 3'753 0.1%  Bitcoin 87'369 0.2%  Dollar 0.7995 0.0%  Öl 69.1 -0.7% 
Top News
Jefferies & Company Inc. gibt Daimler Truck-Aktie Buy
Euro zum Franken wenig bewegt - Worauf Anleger heute setzen
Firmus Technologies-Aktie für 2026 geplant - NVIDIA bereits an KI-Startup beteiligt
UBS-Aktie kaum bewegt: Bundesrat eröffnet Vernehmlassung zu UBS-Kapitalvorschriften
Aktien-Tipp Brenntag SE-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0

91.60
CHF
1.52
CHF
1.68 %
10:55:33
BRXC
26.09.2025 10:30:20

Siemens Energy Buy

Siemens Energy
91.60 CHF 1.68%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens Energy mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Buy" belassen. Das Geschäft im Bereich Gasturbinen und Stromübertragung dürfte weiter stark gelaufen sein, schrieb Gael de-Bray in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht Mitte November. Er rechnet mit einem Verhältnis zwischen Aufträgen und verbuchten Umsätzen (book to bill) von 1,26. Im Geschäftsjahr dürfte das Profitabilitätsziel trotz einer Gamesa-Belastung übertroffen worden sein. Der Experte geht von der Wiederaufnahme von Dividendenzahlungen und einem Aktienrückkaufprogramm aus./ag/mf;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siemens Energy AG Buy
Unternehmen:
Siemens Energy AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
110.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
94.94 € 		Abst. Kursziel*:
15.86%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
97.94 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12.31%
Analyst Name::
Gael de-Bray 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Siemens Energy AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Siemens Energy AG

10:30 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
08.09.25 Siemens Energy Underperform Bernstein Research
04.09.25 Siemens Energy Underperform Bernstein Research
01.09.25 Siemens Energy Neutral JP Morgan Chase & Co.
22.08.25 Siemens Energy Underperform Bernstein Research
mehr Analysen
