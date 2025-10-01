Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Siemens Energy Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Siemens Energy von 75 auf 122 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Richard Dawson bleibt auch nach der Kursverdopplung im laufenden Jahr optimistisch gestimmt für die Aktien des Energietechnikkonzerns. Das Nachfrageumfeld dürfte günstig bleiben, und die mittelfristigen Margen könnten die Zielvorgaben toppen, schrieb er in einem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Seiner Einschätzung nach liegt der Aktienkurs immer noch klar unter dem inneren Wert./ag/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Energy AG Buy
|
Unternehmen:
Siemens Energy AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
122.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
102.70 €
|
Abst. Kursziel*:
18.79%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
104.25 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17.03%
|
Analyst Name::
Richard Dawson
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Siemens Energy AG
|
01.10.25
|Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Mittwochshandels mit Kursplus (finanzen.ch)
|
01.10.25
|Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Sitzung im Plus (finanzen.ch)
|
01.10.25
|Handel in Frankfurt: Schlussendlich Pluszeichen im DAX (finanzen.ch)
|
01.10.25
|Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 am Mittwochnachmittag mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
01.10.25
|Pluszeichen in Frankfurt: DAX zeigt sich nachmittags fester (finanzen.ch)
|
01.10.25
|XETRA-Handel: Am Nachmittag Pluszeichen im LUS-DAX (finanzen.ch)
|
01.10.25
|DAX aktuell: DAX-Anleger greifen mittags zu (finanzen.ch)
|
01.10.25
|Optimismus in Frankfurt: Das macht der LUS-DAX am Mittwochmittag (finanzen.ch)