Siemens Energy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Siemens Energy von 75 auf 122 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Richard Dawson bleibt auch nach der Kursverdopplung im laufenden Jahr optimistisch gestimmt für die Aktien des Energietechnikkonzerns. Das Nachfrageumfeld dürfte günstig bleiben, und die mittelfristigen Margen könnten die Zielvorgaben toppen, schrieb er in einem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Seiner Einschätzung nach liegt der Aktienkurs immer noch klar unter dem inneren Wert./ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2025 / 16:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

