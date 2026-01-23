Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Siemens Energy Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Siemens Energy auf "Buy" mit einem Kursziel von 134 Euro belassen. Die kurzfristige Erholung im europäischen Kapitalgütersektor dürfte enttäuschen, schrieb Rizk Maidi in seinem am Sonntag vorliegenden Ausblick. Er stufte SKF und Kion auf "Underperform" sowie Sandvik auf "Hold" ab. Derweil seien Siemens, Siemens Energy, Prysmian und NKT Nutznießer des anhaltenden Elektrifizierungstrends. Schindler dürfte beim nächsten Kapitalmarkttag sein mittelfristiges Margenziel anheben und wie Assa Abloy von einer Trendwende im europäischen Bauwesen profitieren./gl/ck;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Energy AG Buy
|
Unternehmen:
Siemens Energy AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
134.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
141.58 €
|
Abst. Kursziel*:
-5.36%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
141.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-5.30%
|
Analyst Name::
Rizk Maidi
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Siemens Energy AG
|
09:28
|Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsstart in Rot (finanzen.ch)
|
09:28
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX zum Start des Montagshandels in Grün (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse Frankfurt in Rot: DAX beginnt Montagshandel in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
23.01.26
|Börse Europa: Euro STOXX 50 beendet den Handel im Minus (finanzen.ch)
|
23.01.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: DAX notiert zum Ende des Freitagshandels im Plus (finanzen.ch)
|
23.01.26
|Freitagshandel in Frankfurt: Letztendlich Pluszeichen im LUS-DAX (finanzen.ch)
|
23.01.26
|Gewinne in Frankfurt: So performt der LUS-DAX am Nachmittag (finanzen.ch)
|
23.01.26
|Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 verbucht am Nachmittag Verluste (finanzen.ch)
Analysen zu Siemens Energy AG
|11:26
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|Siemens Energy Buy
|UBS AG
|22.01.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.01.26
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|14.01.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:26
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|Siemens Energy Buy
|UBS AG
|22.01.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.01.26
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|14.01.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:26
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|Siemens Energy Buy
|UBS AG
|22.01.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.26
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|20.01.26
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|14.11.25
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|22.10.25
|Siemens Energy Verkaufen
|DZ BANK
|20.10.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|29.09.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|14.01.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|10.12.25
|Siemens Energy Neutral
|Citigroup Corp.
|03.12.25
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|21.11.25
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|21.11.25
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Siemens Energy AG
|129.88
|-0.93%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:28
|
Jefferies & Company Inc.
TotalEnergies Buy
|11:26
|
Jefferies & Company Inc.
Siemens Energy Buy
|11:26
|
Jefferies & Company Inc.
Siemens Buy
|11:25
|
Barclays Capital
EssilorLuxottica Overweight
|11:22
|
UBS AG
Intesa Sanpaolo Buy
|11:22
|
Goldman Sachs Group Inc.
Commerzbank Neutral
|11:22
|
JP Morgan Chase & Co.
Apple Overweight