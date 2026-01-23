Meta Platforms Aktie 14917609 / US30303M1027
Meta Platforms (ex Facebook) Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Meta auf "Outperform" mit einem Kursziel von 810 US-Dollar belassen. Angesichts des zuletzt verblassten Nimbus von OpenAI müssten die Profiteure von Künstlicher Intelligenz (KI) aus der US-Internetbranche mit der anlaufenden Berichtssaison weitere Erfolge zeigen, schrieb Brad Erickson in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Und die Unternehmen, die durch KI als gefährdet gälten, müssten es schaffen, KI eher als Hebel denn als Bedrohung darzustellen. Die Facebook-Mutter Meta dürfte die Erwartungen übertreffen und die Ziele moderat anheben, was zu einer leicht positiven Kursreaktion führen dürfte./gl/ck;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 06:51 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Meta Platforms (ex Facebook) Outperform
|
Unternehmen:
Meta Platforms (ex Facebook)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 810.00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 658.76
|
Abst. Kursziel*:
22.96%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 666.07
|
Abst. Kursziel aktuell:
21.61%
|
Analyst Name::
Brad Erickson
|
KGV*:
-
