Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’184 -0.3%  SPI 18’253 -0.3%  Dow 49’384 0.6%  DAX 24’855 0.0%  Euro 0.9278 0.0%  EStoxx50 5’941 -0.3%  Gold 4’924 -0.3%  Bitcoin 70’437 -0.2%  Dollar 0.7903 0.1%  Öl 64.7 0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Apple908440Accelleron Industries116936091Swiss Re12688156
Top News
Börsengang der CSG-Aktie setzt positiven Akzent für IPO-Jahr 2026 - Auswirkungen auf die Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS
Nikkei und TOPIX im Aufwind? Experten setzen auf Japan-Aktien 2026
Mikron-Aktie rutscht ab: Unternehmen steigert Umsatz 2025 leicht - rückläufiger Bestellungseingang
Elma Electronic-Aktie legt zu: Auftrag im Rahmen des MDA SHIELD Programms an Land gezogen
HIAG Immobilien-Aktie stärker: Gewinnsprung für 2025 erwartet
Suche...

Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0

129.52
CHF
1.10
CHF
0.86 %
09:32:16
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

23.01.2026 07:35:40

Siemens Energy Buy

Siemens Energy
130.52 CHF 3.12%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Siemens Energy massiv erhöht von 38 auf 175 Euro und die Einstufung der Aktien von "Sell" auf "Buy" gedreht. Analyst Christopher Leonard liegt mit seinen operativen Ergebnisschätzungen für die Münchner bis 2030 nach eigener Aussage um bis zu 9 Prozent über dem Konsens. Er ist optimistisch für ein weiteres Auftragswachstum im Geschäft mit Gasturbinen im Geschäftsjahr 2026. Der Rückenwind für die Margen dürfte auch die Markterwartungen antreiben./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 00:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 00:22 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Siemens Energy AG Buy
Unternehmen:
Siemens Energy AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
175.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
131.50 € 		Abst. Kursziel*:
33.08%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
140.60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
24.47%
Analyst Name::
Christopher Leonard 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Siemens Energy AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?