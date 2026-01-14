Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’459 0.7%  SPI 18’532 0.7%  Dow 49’192 -0.8%  DAX 25’398 -0.1%  Euro 0.9346 0.2%  EStoxx50 6’045 0.3%  Gold 4’629 0.9%  Bitcoin 76’138 -0.2%  Dollar 0.8024 0.2%  Öl 65.3 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall345850Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Sika41879292Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156
Top News
Analyse: Bernstein Research bewertet RWE-Aktie mit Outperform in neuer Analyse
Analyse: JP Morgan Chase & Co. vergibt Overweight an Siemens Energy-Aktie
NKB-Aktie unverändert: Bank muss sich neuen Leiter Corporate Center suchen
So viel Gewinn hätte eine Investition in Binance Coin von vor 1 Jahr eingebracht
So viel hätte eine Tron-Investition von vor 1 Jahr abgeworfen
Suche...

Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0

119.56
CHF
1.70
CHF
1.44 %
10:53:33
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

14.01.2026 10:09:03

Siemens Energy Outperform

Siemens Energy
121.97 CHF 2.00%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens Energy nach Windkraftauktionen in Großbritannien mit einem Kursziel von 150 Euro auf "Outperform" belassen. Die zugeteilten Kapazitäten hätten die Erwartungen mit 8,4 Gigawatt um mehr als das doppelte übertroffen, schrieb Colin Moody am Mittwoch. Dies sei ein positives Signal für Unternehmen wie Siemens Energy oder Vestas als führende Offshore-Lieferanten im Vereinigten Königreich./tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 03:05 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 03:05 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Siemens Energy AG Outperform
Unternehmen:
Siemens Energy AG 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
150.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
126.95 € 		Abst. Kursziel*:
18.16%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
128.85 € 		Abst. Kursziel aktuell:
16.41%
Analyst Name::
Colin Moody 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Siemens Energy AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Siemens Energy AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
10:17 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:09 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
08:19 Siemens Energy Equal Weight Barclays Capital
13.01.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
13.01.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen