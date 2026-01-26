Siemens Energy-Aktie: Buy-Bewertung durch Jefferies & Company Inc.

Das Analysehaus Jefferies hat Siemens Energy auf "Buy" mit einem Kursziel von 134 Euro belassen. Die kurzfristige Erholung im europäischen Kapitalgütersektor dürfte enttäuschen, schrieb Rizk Maidi in seinem am Sonntag vorliegenden Ausblick. Er stufte SKF und Kion auf "Underperform" sowie Sandvik auf "Hold" ab. Derweil seien Siemens, Siemens Energy, Prysmian und NKT Nutzniesser des anhaltenden Elektrifizierungstrends. Schindler dürfte beim nächsten Kapitalmarkttag sein mittelfristiges Margenziel anheben und wie Assa Abloy von einer Trendwende im europäischen Bauwesen profitieren.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Siemens Energy-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Im XETRA-Handel gewannen die Siemens Energy-Papiere um 12:03 Uhr 0.1 Prozent. Also hat der Anteilsschein noch Abwärtsspielraum von 5.57 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Der Tagesumsatz der Siemens Energy-Aktie belief sich zuletzt auf 732’531 Aktien. Das Papier legte seit Anfang des Jahres 2026 um 17.9 Prozent zu. Für das laufende Jahresviertel Q1 2026 wird am 11.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.01.2026 / 16:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.01.2026 / 04:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





