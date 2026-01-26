Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Papier unter der Lupe
|
26.01.2026 12:19:44
Siemens Energy-Aktie: Buy-Bewertung durch Jefferies & Company Inc.
Hier sind die Resultate der genauen Betrachtung des Siemens Energy-Papiers durch Jefferies & Company Inc.-Analyst Rizk Maidi.
Das Analysehaus Jefferies hat Siemens Energy auf "Buy" mit einem Kursziel von 134 Euro belassen. Die kurzfristige Erholung im europäischen Kapitalgütersektor dürfte enttäuschen, schrieb Rizk Maidi in seinem am Sonntag vorliegenden Ausblick. Er stufte SKF und Kion auf "Underperform" sowie Sandvik auf "Hold" ab. Derweil seien Siemens, Siemens Energy, Prysmian und NKT Nutzniesser des anhaltenden Elektrifizierungstrends. Schindler dürfte beim nächsten Kapitalmarkttag sein mittelfristiges Margenziel anheben und wie Assa Abloy von einer Trendwende im europäischen Bauwesen profitieren.
Zwischen Kursziel und Realität: Die Siemens Energy-Aktie im Detail am Tag der Analyse
Im XETRA-Handel gewannen die Siemens Energy-Papiere um 12:03 Uhr 0.1 Prozent. Also hat der Anteilsschein noch Abwärtsspielraum von 5.57 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Der Tagesumsatz der Siemens Energy-Aktie belief sich zuletzt auf 732’531 Aktien. Das Papier legte seit Anfang des Jahres 2026 um 17.9 Prozent zu. Für das laufende Jahresviertel Q1 2026 wird am 11.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.01.2026 / 16:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.01.2026 / 04:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Nachrichten zu Siemens Energy AG
|
09:28
|Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsstart in Rot (finanzen.ch)
|
09:28
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX zum Start des Montagshandels in Grün (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse Frankfurt in Rot: DAX beginnt Montagshandel in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
23.01.26
|Börse Europa: Euro STOXX 50 beendet den Handel im Minus (finanzen.ch)
|
23.01.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: DAX notiert zum Ende des Freitagshandels im Plus (finanzen.ch)
|
23.01.26
|Freitagshandel in Frankfurt: Letztendlich Pluszeichen im LUS-DAX (finanzen.ch)
|
23.01.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
23.01.26
|Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 verbucht am Nachmittag Verluste (finanzen.ch)
Analysen zu Siemens Energy AG
|11:26
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|Siemens Energy Buy
|UBS AG
|22.01.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.01.26
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|14.01.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:26
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|Siemens Energy Buy
|UBS AG
|22.01.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.01.26
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|14.01.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:26
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|Siemens Energy Buy
|UBS AG
|22.01.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.26
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|20.01.26
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|14.11.25
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|22.10.25
|Siemens Energy Verkaufen
|DZ BANK
|20.10.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|29.09.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|14.01.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|10.12.25
|Siemens Energy Neutral
|Citigroup Corp.
|03.12.25
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|21.11.25
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|21.11.25
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Was ist Trumps Plan? Venezuela, Grönland & Öl im Fokus – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Zum Jahresauftakt 2026 meldet sich Tim Schäfer wie gewohnt mit aktuellen Einschätzungen aus den USA. Gemeinsam mit David Kunz von BX Swiss TV spricht er über politische und wirtschaftliche Brennpunkte, die die Märkte prägen – allen voran die Entwicklungen rund um Donald Trump, Venezuela und den Ölmarkt.
Themen dieser Ausgabe:
Maduro-Festnahme: Chaos oder Schachzug?
Gewinner: Chevron im Fokus, Exxon setzt auf Guyana
Was machen BP und Shell?
Grönland-Zölle: Druckmittel oder Show?
US-Stimmung & Midterms: was droht politisch?
Fed & Zinsen: kommt die Senkung?
KI, Inflation, Davos: die grossen 2026-Themen
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX im Minus -- Asiens Börsen schließlich vorwiegend in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt zeigen sich mit Verlusten. An den Börsen in Fernost ging es am Montag mehrheitlich nach unten.