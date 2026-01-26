Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’147 -0.6%  SPI 18’222 -0.5%  Dow 49’099 -0.6%  DAX 24’901 0.2%  Euro 0.9225 -0.6%  EStoxx50 5’948 -0.1%  Gold 4’982 0.9%  Bitcoin 69’787 -1.1%  Dollar 0.7800 -1.2%  Öl 66.3 2.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Top News
NVIDIA-Aktie im Blick: Welche Folgen neue Kühltechnologien für den KI-Markt haben
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Tesla-Aktie im Blick: HSBC sieht nach Auslieferungsdaten weiter Risiken
Berkshire Hathaway-Aktie: Neuer CEO Greg Abel erhält deutlich höhere Bezüge als Warren Buffett
Ausblick: Ryanair stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Suche...
BYD zieht vorbei 26.01.2026 03:32:44

Tesla-Aktie im Blick: HSBC sieht nach Auslieferungsdaten weiter Risiken

Tesla-Aktie im Blick: HSBC sieht nach Auslieferungsdaten weiter Risiken

Tesla lieferte im vierten Quartal 2025 weniger Fahrzeuge aus als erwartet. Ein Analyst sieht weiterhin Gegenwind für den E-Autobauer und bekräftigt seine vorsichtige Einschätzung.

• HSBC-Analyst Michael Tyndall bestätigt seine "Reduce"-Einstufung für die Tesla-Aktie
• Q4-Auslieferungen sanken um etwa 16 Prozent sowohl im Jahres- als auch im Quartalsvergleich
• BYD überholte Tesla erstmals als weltgrösster Elektroautohersteller

HSBC bekräftigt Verkaufsempfehlung mit Kursziel von 131 US-Dollar

HSBC-Analyst Michael Tyndall bestätigte am 4. Januar 2026 seine Einstufung der Tesla-Aktie auf "Reduce" mit einem Kursziel von 131 US-Dollar. Die Einschätzung erfolgte nach Veröffentlichung der Auslieferungszahlen für das vierte Quartal 2025. Wie aus einem Bericht von Insider Monkey vom 6. Januar 2026 hervorgeht, lagen die 418'000 ausgelieferten Fahrzeuge 3,7 Prozent unter dem Visible-Alpha-Konsens und 5,2 Prozent unter den hauseigenen Prognosen der Bank.

Die Zahlen entsprechen einem Rückgang von rund 16 Prozent sowohl im Jahres- als auch im Quartalsvergleich. HSBC führt die Schwäche auf mehrere Faktoren zurück: das Auslaufen der Elektrofahrzeug-Steuergutschrift in den USA zum 30. September 2025, schwache Absätze in Europa sowie einen rückläufigen Absatz in China. Laut Tyndall konnten auch die günstigeren Standard-Modelle die Lücke nicht schliessen.

BYD überholt Tesla als weltgrösster Elektroautobauer

Die Quartalszahlen markieren einen historischen Wendepunkt. Wie Tesla am 2. Januar 2026 in einer offiziellen Mitteilung bekannt gab, belief sich die Gesamtzahl der Auslieferungen für das Jahr 2025 auf rund 1,64 Millionen Fahrzeuge - ein Rückgang von 8,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damit verzeichnete der Konzern das zweite Jahr in Folge einen Absatzrückgang.

Gleichzeitig meldete der chinesische Konkurrent BYD in einer Mitteilung an die Hongkonger Börse vom 2. Januar 2026 einen Absatz von 2,26 Millionen reinen Elektrofahrzeugen für das Jahr 2025. Damit überholte BYD Tesla erstmals als weltweit grössten Hersteller von Elektrofahrzeugen. Laut Daten der European Automobile Manufacturers Association (ACEA) sanken die Tesla-Zulassungen in der EU in den ersten elf Monaten des Jahres 2025 um rund 39 Prozent, während BYD in derselben Region ein Plus von 240 Prozent verzeichnete.

Energiespeichergeschäft als Lichtblick - Analysten bleiben gespalten

HSBC zeigte sich laut Insider Monkey skeptisch hinsichtlich der Wachstumstreiber für Tesla angesichts des zunehmenden Wettbewerbs und der Regionalisierung des Marktes. Der globale Markt für batterieelektrische Fahrzeuge werde regionaler, die US-Nachfrage stagniere und der Wettbewerb in Europa und China nehme zu. In Europa werde Tesla voraussichtlich weiter Marktanteile verlieren.

Ein positives Signal lieferte das Energiespeichergeschäft. Tesla setzte im vierten Quartal 2025 Energiespeicherprodukte mit einer Kapazität von 14,2 Gigawattstunden ab - ein neuer Rekord, der die Konsensschätzungen um 4,7 Prozent und die HSBC-Prognose um 7,5 Prozent übertraf. Zudem produzierte Tesla im vierten Quartal rund 434'000 Fahrzeuge, etwa 16'000 mehr als ausgeliefert wurden. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen mit einer Belebung der Nachfrage im ersten Quartal 2026 rechnet. Tesla wird die Finanzergebnisse für das vierte Quartal 2025 am 28. Januar 2026 veröffentlichen.

D. Maier / Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Tesla-Aktie fester: Rund 1`700 Beschäftigte weniger in Berlin als vor zwei Jahren
Tesla-Aktie freundlich: Musk kündigt Roboter-Verkauf für Ende 2027 an
Tesla-Aktie: Die geplatzten Versprechen von CEO Musk - was 2025 nicht eingetreten ist

Bildquelle: Nadezda Murmakova / Shutterstock.com,Taina Sohlman / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Was ist Trumps Plan? Venezuela, Grönland & Öl im Fokus – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Zum Jahresauftakt 2026 meldet sich Tim Schäfer wie gewohnt mit aktuellen Einschätzungen aus den USA. Gemeinsam mit David Kunz von BX Swiss TV spricht er über politische und wirtschaftliche Brennpunkte, die die Märkte prägen – allen voran die Entwicklungen rund um Donald Trump, Venezuela und den Ölmarkt.

Themen dieser Ausgabe:

Maduro-Festnahme: Chaos oder Schachzug?
Gewinner: Chevron im Fokus, Exxon setzt auf Guyana
Was machen BP und Shell?
Grönland-Zölle: Druckmittel oder Show?
US-Stimmung & Midterms: was droht politisch?
Fed & Zinsen: kommt die Senkung?
KI, Inflation, Davos: die grossen 2026-Themen

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Was ist Trumps Plan? Venezuela, Grönland & Öl im Fokus – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

23.01.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 17.70% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Biontech, Moderna
23.01.26 SMI-Anleger bleiben skeptisch
23.01.26 Marktüberblick: BASF, Intel und Wacker Neuson im Fokus
23.01.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – 5‘000-Dollar-Marke im Blick
22.01.26 Was ist Trumps Plan? Venezuela, Grönland & Öl im Fokus – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
22.01.26 Julius Bär: 12.90% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (55%) auf BNP Paribas SA, ING Groep NV, Societe Generale SA
21.01.26 Die globalen geopolitischen Risiken nehmen zu
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’383.50 18.90 SV5BGU
SMI-Kurs: 13’147.13 23.01.2026 17:30:03
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS: Bei diesen Rüstungsaktie sehen Analysten 2026 das höchste Potenzial
EQS-CMS: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Release of a capital market information
Bitcoin Kurs Prognose 2026: Richtungsentscheidung naht, Bitcoin Hyper sammelt Momentum
Rivian-Aktie: Morgan Stanley sieht weiter begrenztes Potenzial
Fresenius-Aktie höher: Zellselektionstechnologie von TQ Therapeutics gekauft
EQS-AFR: Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäss §§ 114, 115, 117 WpHG
EQS-CMS: HelloFresh SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
Deutsche Bank-Aktie: Schliessung weiterer Filialen geplant
Danone-Aktie: Rückrufaktion bei einzelnen Säuglingsnahrungsprodukten
RWE-Analyse: Buy-Bewertung von Jefferies & Company Inc. für Aktie

Top-Rankings

KW 4: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 4: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 4: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
23:04 ROUNDUP/Schnee und Eis: Große Probleme im Berufsverkehr erwartet
22:31 Pistorius: Entschuldigung von Trump wäre Zeichen von Anstand
22:30 Pistorius: Nichts zur Eskalation im Grönland-Konflikt beigetragen
22:04 ROUNDUP 2/Wintersturm in USA : Eine Million Kunden ohne Strom
21:34 ROUNDUP/US-Wintersturm: Mehr als eine Million Stromkunden betroffen
21:19 US-Wintersturm: Mehr als eine Million Stromkunden betroffen
21:18 Obamas rufen zu friedlichem Protest nach Todesschüssen auf
20:34 dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN - Die wichtigsten Meldungen vom Wochenende
19:42 Selenskyj: Dokument über Sicherheitsgarantien der USA fertig
19:20 Berichte: Chelsea will Dortmunder Anselmino zurück