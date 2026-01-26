Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
NVIDIA-Aktie im Blick: Welche Folgen neue Kühltechnologien für den KI-Markt haben
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Tesla-Aktie im Blick: HSBC sieht nach Auslieferungsdaten weiter Risiken
Berkshire Hathaway-Aktie: Neuer CEO Greg Abel erhält deutlich höhere Bezüge als Warren Buffett
Ausblick: Ryanair stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Verkaufsempfehlungen KW 4 26.01.2026 03:33:57

In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Ausstieg aus Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Verkauf empfohlen.

Diese Aktien empfehlen Analysten zum Verkauf:

    Was ist Trumps Plan? Venezuela, Grönland & Öl im Fokus – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

    Zum Jahresauftakt 2026 meldet sich Tim Schäfer wie gewohnt mit aktuellen Einschätzungen aus den USA. Gemeinsam mit David Kunz von BX Swiss TV spricht er über politische und wirtschaftliche Brennpunkte, die die Märkte prägen – allen voran die Entwicklungen rund um Donald Trump, Venezuela und den Ölmarkt.

    Themen dieser Ausgabe:

    Maduro-Festnahme: Chaos oder Schachzug?
    Gewinner: Chevron im Fokus, Exxon setzt auf Guyana
    Was machen BP und Shell?
    Grönland-Zölle: Druckmittel oder Show?
    US-Stimmung & Midterms: was droht politisch?
    Fed & Zinsen: kommt die Senkung?
    KI, Inflation, Davos: die grossen 2026-Themen

    https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

    Was ist Trumps Plan? Venezuela, Grönland & Öl im Fokus – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

    Inside Trading & Investment

    23.01.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 17.70% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Biontech, Moderna
    23.01.26 SMI-Anleger bleiben skeptisch
    23.01.26 Marktüberblick: BASF, Intel und Wacker Neuson im Fokus
    23.01.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – 5‘000-Dollar-Marke im Blick
    22.01.26 Was ist Trumps Plan? Venezuela, Grönland & Öl im Fokus – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
    22.01.26 Julius Bär: 12.90% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (55%) auf BNP Paribas SA, ING Groep NV, Societe Generale SA
    21.01.26 Die globalen geopolitischen Risiken nehmen zu
    12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
    mehr

    Mini-Futures auf SMI

    Typ Stop-Loss Hebel Symbol
    Short 14’383.50 18.90 SV5BGU
    SMI-Kurs: 13’147.13 23.01.2026 17:30:03
    Meistgelesene Nachrichten

    Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS: Bei diesen Rüstungsaktie sehen Analysten 2026 das höchste Potenzial
    EQS-CMS: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Release of a capital market information
    Bitcoin Kurs Prognose 2026: Richtungsentscheidung naht, Bitcoin Hyper sammelt Momentum
    Rivian-Aktie: Morgan Stanley sieht weiter begrenztes Potenzial
    Fresenius-Aktie höher: Zellselektionstechnologie von TQ Therapeutics gekauft
    EQS-AFR: Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäss §§ 114, 115, 117 WpHG
    EQS-CMS: HelloFresh SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
    Deutsche Bank-Aktie: Schliessung weiterer Filialen geplant
    Danone-Aktie: Rückrufaktion bei einzelnen Säuglingsnahrungsprodukten
    RWE-Analyse: Buy-Bewertung von Jefferies & Company Inc. für Aktie

    Top-Rankings

    KW 4: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
    Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
    KW 4: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
    Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
    Die Performance der Kryptowährungen in KW 4: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
    Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
    finanzen.net News

    Datum Titel
    23:04 ROUNDUP/Schnee und Eis: Große Probleme im Berufsverkehr erwartet
    22:31 Pistorius: Entschuldigung von Trump wäre Zeichen von Anstand
    22:30 Pistorius: Nichts zur Eskalation im Grönland-Konflikt beigetragen
    22:04 ROUNDUP 2/Wintersturm in USA : Eine Million Kunden ohne Strom
    21:34 ROUNDUP/US-Wintersturm: Mehr als eine Million Stromkunden betroffen
    21:19 US-Wintersturm: Mehr als eine Million Stromkunden betroffen
    21:18 Obamas rufen zu friedlichem Protest nach Todesschüssen auf
    20:34 dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN - Die wichtigsten Meldungen vom Wochenende
    19:42 Selenskyj: Dokument über Sicherheitsgarantien der USA fertig
    19:20 Berichte: Chelsea will Dortmunder Anselmino zurück