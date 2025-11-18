SFC Energy Aktie 2508489 / DE0007568578
SFC Energy Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat SFC Energy nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Der Brennstoffzellenspezialist habe mit dem Umsatz die Erwartungen etwas verfehlt und die Jahreszielspannen nach unten hin konkretisiert, schrieb Malte Schaumann am Dienstag in einer ersten Reaktion. Die dennoch bessere bereinigte Ergebnisentwicklung sei einzig einem Bewertungsgewinn zu verdanken. Die Konsensschätzungen dürften nun sinken, auch für 2026./rob/gl/mis;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SFC Energy AG Buy
|
Unternehmen:
SFC Energy AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
21.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
12.44 €
|
Abst. Kursziel*:
68.81%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
12.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
66.67%
|
Analyst Name::
Malte Schaumann
|
KGV*:
-
