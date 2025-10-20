SFC Energy Aktie 2508489 / DE0007568578
15.06CHF
-1.04CHF
-6.44 %
20.10.2025
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
23.10.2025 10:04:42
SFC Energy Buy
SFC Energy
15.06 CHF -6.44%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat SFC Energy nach Ankündigung einer 15-Prozent Beteiligung am Partner Oneberry aus Singapur auf "Buy" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Ein erfolgreicher Erwerb wäre ein positiver strategischer Schritt und würde einen besseren Zugang zum asiatischen Markt bedeuten, schrieb Malte Schaumann in einer Einschätzung am Donnerstag./ajx/stk;
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SFC Energy AG Buy
|
Unternehmen:
SFC Energy AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
21.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
16.78 €
|
Abst. Kursziel*:
25.15%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
16.46 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
27.58%
|
Analyst Name::
Malte Schaumann
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu SFC Energy AG
Analysen zu SFC Energy AG
|10:04
|SFC Energy Buy
|Warburg Research
|27.08.25
|SFC Energy Hold
|Deutsche Bank AG
|27.08.25
|SFC Energy Buy
|Warburg Research
|05.08.25
|SFC Energy Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.25
|SFC Energy Buy
|Warburg Research
|10:04
|SFC Energy Buy
|Warburg Research
|27.08.25
|SFC Energy Hold
|Deutsche Bank AG
|27.08.25
|SFC Energy Buy
|Warburg Research
|05.08.25
|SFC Energy Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.25
|SFC Energy Buy
|Warburg Research
|10:04
|SFC Energy Buy
|Warburg Research
|27.08.25
|SFC Energy Buy
|Warburg Research
|04.08.25
|SFC Energy Buy
|Warburg Research
|17.06.25
|SFC Energy Buy
|Warburg Research
|21.05.25
|SFC Energy Buy
|Warburg Research
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|27.08.25
|SFC Energy Hold
|Deutsche Bank AG
|05.08.25
|SFC Energy Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.08.25
|SFC Energy Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|SFC Energy AG
|15.06
|-6.44%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:18
|
Deutsche Bank AG
STRATEC Hold
|10:05
|
Bernstein Research
Beiersdorf Outperform
|10:05
|
Warburg Research
Fraport Hold
|10:04
|
Warburg Research
SFC Energy Buy
|10:04
|
JP Morgan Chase & Co.
Unilever Overweight
|10:03
|
JP Morgan Chase & Co.
Beiersdorf Overweight
|10:03
|
JP Morgan Chase & Co.
Roche Underweight