|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
27.08.2025 09:10:41
SFC Energy Buy
SFC Energy
14.94 CHF -27.03%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für SFC Energy mit einem Kursziel von 21 Euro auf "Buy" belassen. Die wichtigsten Wachstumstreiber blieben mit steigenden Investitionen in Rüstung und Infrastruktur intakt, schrieb Malte Schaumann in seinem am Mittwoch vorliegenden Update nach endgültigen Quartalszahlen./ag/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2025 / 08:15 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SFC Energy AG Buy
|
Unternehmen:
SFC Energy AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
21.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
16.06 €
|
Abst. Kursziel*:
30.76%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
16.04 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
30.92%
|
Analyst Name::
Malte Schaumann
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu SFC Energy AG
Analysen zu SFC Energy AG
|09:14
|SFC Energy Hold
|Deutsche Bank AG
|09:10
|SFC Energy Buy
|Warburg Research
|05.08.25
|SFC Energy Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.25
|SFC Energy Buy
|Warburg Research
|01.08.25
|SFC Energy Hold
|Deutsche Bank AG
|09:14
|SFC Energy Hold
|Deutsche Bank AG
|09:10
|SFC Energy Buy
|Warburg Research
|05.08.25
|SFC Energy Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.25
|SFC Energy Buy
|Warburg Research
|01.08.25
|SFC Energy Hold
|Deutsche Bank AG
|09:10
|SFC Energy Buy
|Warburg Research
|04.08.25
|SFC Energy Buy
|Warburg Research
|17.06.25
|SFC Energy Buy
|Warburg Research
|21.05.25
|SFC Energy Buy
|Warburg Research
|21.05.25
|SFC Energy Buy
|Deutsche Bank AG
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|09:14
|SFC Energy Hold
|Deutsche Bank AG
|05.08.25
|SFC Energy Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.08.25
|SFC Energy Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|SFC Energy AG
|14.94
|-27.03%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:20
|
Deutsche Bank AG
Sanofi Hold
|09:20
|
Deutsche Bank AG
GSK Hold
|09:20
|
Deutsche Bank AG
AstraZeneca Hold
|09:20
|
Deutsche Bank AG
Novo Nordisk Buy
|09:19
|
Deutsche Bank AG
Novartis Buy
|09:17
|
UBS AG
Givaudan Neutral
|09:16
|
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
RATIONAL Buy