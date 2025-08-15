SFC Energy 14.94 CHF -27.03% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für SFC Energy mit einem Kursziel von 21 Euro auf "Buy" belassen. Die wichtigsten Wachstumstreiber blieben mit steigenden Investitionen in Rüstung und Infrastruktur intakt, schrieb Malte Schaumann in seinem am Mittwoch vorliegenden Update nach endgültigen Quartalszahlen./ag/mis;

