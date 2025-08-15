Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’189 0.2%  SPI 16’912 0.1%  Dow 45’418 0.3%  DAX 24’096 -0.2%  Euro 0.9353 0.0%  EStoxx50 5’385 0.0%  Gold 3’384 -0.3%  Bitcoin 89’298 -0.7%  Dollar 0.8071 0.4%  Öl 67.2 -0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
30 % Kursplus: MongoDB-Aktie nach beeindruckendem Ergebnis im Höhenflug
Rio Tinto mit neuem CEO: Konzern wird neu strukturiert - Aktie profitiert
Commodities im Fokus: So bewegen sich Öl & Co. am Vormittag
Aktienempfehlung: So bewertet UBS AG die Givaudan-Aktie
Investment-Tipp Novartis-Aktie: Deutsche Bank AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
Suche...

SFC Energy Aktie 2508489 / DE0007568578

14.94
CHF
-5.53
CHF
-27.03 %
15.08.2025
BRXC
Kaufen Verkaufen
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

27.08.2025 09:14:48

SFC Energy Hold

SFC Energy
14.94 CHF -27.03%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für SFC Energy mit einem Kursziel von 20 Euro auf "Hold" belassen. Die Ergebnisse des zweiten Quartals seien solide gewesen, schrieb Michael Kuhn in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Nach der Gewinnwarnung seien größere Überraschungen ausgeblieben./ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2025 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: SFC Energy AG Hold
Unternehmen:
SFC Energy AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
20.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
16.06 € 		Abst. Kursziel*:
24.53%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
16.04 € 		Abst. Kursziel aktuell:
24.69%
Analyst Name::
Michael Kuhn 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu SFC Energy AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu SFC Energy AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
09:14 SFC Energy Hold Deutsche Bank AG
09:10 SFC Energy Buy Warburg Research
05.08.25 SFC Energy Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.08.25 SFC Energy Buy Warburg Research
01.08.25 SFC Energy Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen