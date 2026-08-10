Scout24 Aktie 29613036 / DE000A12DM80
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10.08.2026 15:38:54
EQS-CMS: Scout24 SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
|
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Scout24 SE
/ Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
10.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Scout24 SE
|Invalidenstrasse 65
|10557 Berlin
|Deutschland
|Internet:
|www.scout24.com
|LEI Code:
|5493007EIKM2ENQS7U66
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2380160 10.08.2026 CET/CEST
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
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15:38
|EQS-CMS: Scout24 SE: Release of a capital market information (EQS Group)
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14:43
|EQS-PVR: Scout24 SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
14:43
|EQS-PVR: Scout24 SE: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
Analysen zu Scout24
|17:19
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
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|DZ BANK
|07.08.26
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|Deutsche Bank AG
|07.08.26
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|07.08.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
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|Deutsche Bank AG
|07.08.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
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|07.08.26
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|Deutsche Bank AG
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|07.08.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.11.25
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|UBS AG
|31.10.25
|Scout24 Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.25
|Scout24 Neutral
|UBS AG
|30.10.25
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Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
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