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10.08.2026 15:38:54

EQS-CMS: Scout24 SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

Scout24
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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Scout24 SE / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Scout24 SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

10.08.2026 / 15:38 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052  
   
Im Zeitraum vom 3. August 2026 bis einschliesslich 7. August 2026 hat die Scout24 SE insgesamt 145.000 Stück Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogramms gekauft, das mit der Bekanntmachung vom 31. Mai 2026 gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 bekannt gemacht wurde.  
   
Der Erwerb erfolgte ausschliesslich über die Börsen oder über ein multilaterales Handelssystem im Sinne des § 2 Abs. 6 Börsengesetz durch ein von der Scout24 SE beauftragtes Kreditinstitut.  
   
Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:  
   
Rückkauftag Aggregiertes Volumen in Stück Gewichteter Durchschnittskurs Handelsplattform(MIC Code)
03.08.2026 5.000 75,6167 XETA
04.08.2026 12.500 75,2214 XETA
05.08.2026 12.500 76,0098 XETA
06.08.2026 75.000 72,2059 XETA
06.08.2026 30.000 72,2175 CEUX
06.08.2026 5.000 72,2255 TQEX
07.08.2026 5.000 74,8504 XETA
   
Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 1. Juni 2026 bis einschliesslich 7. August 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 1.153.523 Aktien.  
   
Detaillierte Informationen über die Geschäfte im Rahmen des Rückkaufprogramms gemäss Art. 2 Abs. 3 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sind auf der Internetseite der Scout24 SE unter https://www.scout24.com/investor-relations/aktie/aktienrueckkaufprogramm/aktienrueckkaufprogramm-juni-2026.  
   
Berlin, 10. August 2026  
   
Scout24 SE  
   
Der Vorstand  
         

 


10.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Scout24 SE
Invalidenstrasse 65
10557 Berlin
Deutschland
Internet: www.scout24.com
LEI Code: 5493007EIKM2ENQS7U66

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2380160  10.08.2026 CET/CEST

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