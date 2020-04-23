Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Scout24 Aktie 29613036 / DE000A12DM80

62.80
CHF
18.30
CHF
41.12 %
23.04.2020
SWX
18.09.2025 22:44:23

Scout24 Hold

Scout24
104.10 CHF -5.71%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Scout24 nach der angekündigten Übernahme spanischer Online-Immobilienplattformen auf "Hold" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Scout24 habe sich damit zwar gegen den vorherrschenden Trend europäischer Online-Kleinanzeigenanbieter gestellt, Fusionen und Übernahmen zu vermeiden, die entweder Konkurrenten oder internationale Aktivitäten betreffen, schrieb Giles Thorne in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sein erster Impuls sei daher gewesen, den Deal kritisch zu sehen, aber nach reiflicher Überlegung scheine Scout24 umsichtig, opportunistisch und besonnen gehandelt zu haben./rob/la/nas;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / 15:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2025 / 15:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Scout24 Hold
Unternehmen:
Scout24 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
100.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
109.30 € 		Abst. Kursziel*:
-8.51%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
107.60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-7.06%
Analyst Name::
Giles Thorne 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

