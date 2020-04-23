Scout24 Aktie 29613036 / DE000A12DM80
Scout24 Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Scout24 nach der angekündigten Übernahme spanischer Online-Immobilienplattformen auf "Hold" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Scout24 habe sich damit zwar gegen den vorherrschenden Trend europäischer Online-Kleinanzeigenanbieter gestellt, Fusionen und Übernahmen zu vermeiden, die entweder Konkurrenten oder internationale Aktivitäten betreffen, schrieb Giles Thorne in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sein erster Impuls sei daher gewesen, den Deal kritisch zu sehen, aber nach reiflicher Überlegung scheine Scout24 umsichtig, opportunistisch und besonnen gehandelt zu haben./rob/la/nas;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
