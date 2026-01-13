Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13'524 0.2%  SPI 18'673 0.2%  Dow 50'116 2.5%  DAX 24'849 0.5%  Euro 0.9164 -0.1%  EStoxx50 6'022 0.4%  Gold 5'031 1.5%  Bitcoin 53'954 -1.4%  Dollar 0.7727 -0.5%  Öl 67.6 -0.8% 
Plus500 Depot

Scout24 Aktie 29613036 / DE000A12DM80

68.25
CHF
1.60
CHF
2.40 %
09:27:10
SWX
09.02.2026 08:19:18

Scout24 Buy

Scout24
68.58 CHF 0.70%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Scout24 zwar von 107,80 auf 102,60 Euro gesenkt, die Aktien aber von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Der Immobilien-Portalbetreiber rage mit Blick auf das Thema KI positiv heraus - mit deutlich geringeren Risiken für Disintermaediation und Margen als bei der Konkurrenz, schrieb Jo Barnet-Lamb in der am Montag veröffentlichten Kaufempfehlung. Scout24 bekomme in der UBS-Auswertung der KI-Bereitschaft die höchste Punktzahl, was das geringste Risiko für die mittelfristige Profitabilität bedeute./rob/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 19:55 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Scout24 Buy
Unternehmen:
Scout24 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
102.60 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
75.60 € 		Abst. Kursziel*:
35.71%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
75.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
36.80%
Analyst Name::
Jo Barnet-Lamb 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Aktien in diesem Artikel

Scout24 66.65 -0.30% Scout24