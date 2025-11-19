Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’531 0.4%  SPI 17’218 0.4%  Dow 46’139 0.1%  DAX 23’163 -0.1%  Euro 0.9288 -0.1%  EStoxx50 5’542 0.1%  Gold 4’062 -0.4%  Bitcoin 74’215 0.8%  Dollar 0.8065 0.1%  Öl 63.6 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526NVIDIA994529Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Top News
Webinar: Wie Du mit der Umland-Methode hochprofitable Aktien entdeckst
BNP Paribas-Aktie: Höherer Kapitalpuffer in Planung
Tesla-Aktie im Fokus: Musk plant grosse Veränderungen für Robotaxis
Goldpreis: Zinshoffnungen erodieren nach Fed-Protokoll
Franken, Euro, Dollar: Wenig Bewegung vor US-Daten
Suche...
eToro entdecken

SCHOTT Pharma Aktie 128964250 / DE000A3ENQ51

16.72
CHF
0.01
CHF
0.07 %
19.11.2025
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

20.11.2025 06:57:57

SCHOTT Pharma Buy

SCHOTT Pharma
16.72 CHF 0.07%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Schott Pharma von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, obwohl das Kursziel von 27 auf 25 Euro gesenkt wurde. Seit dem Rekordhoch aus dem Jahr 2024 habe es bei dem Pharmaverpackungshersteller eine Verkettung unglücklicher Umstände gegeben, schrieb der neu zuständige Analyst Christian Ehmann am Mittwochabend. Die bis 2030 zunehmende Akzeptanz für Abnehmmittel (GLP-1) biete aber einen klaren Umsatzhorizont. Es sei zwar möglich, dass ein erneuerter mittelfristiger Ausblick nochmals für Volatilität sorgt. Sich verbessernde Branchentrends, die Cashflow-Perspektive und eine attraktive Bewertung sprächen aber für eine Kaufempfehlung./tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2025 / 17:57 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: SCHOTT Pharma Buy
Unternehmen:
SCHOTT Pharma 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
25.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
18.08 € 		Abst. Kursziel*:
38.27%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
18.98 € 		Abst. Kursziel aktuell:
31.72%
Analyst Name::
Christian Ehmann 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu SCHOTT Pharma

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu SCHOTT Pharma

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
06:57 SCHOTT Pharma Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.10.25 SCHOTT Pharma Kaufen DZ BANK
14.08.25 SCHOTT Pharma Hold Jefferies & Company Inc.
13.08.25 SCHOTT Pharma Buy Deutsche Bank AG
13.08.25 SCHOTT Pharma Buy UBS AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen