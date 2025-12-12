SCHOTT Pharma Aktie 128964250 / DE000A3ENQ51
SCHOTT Pharma Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Schott Pharma von 24,7 auf 25,7 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er habe nach den endgültigen Zahlen nun sein Modell angepasst, um die 2026er-Ziele des Managements zu berücksichtigen, schrieb Olivier Calvet am Freitag. Die Schwäche bei den Glasspritzen scheine aber ein einmaliger Sondereffekt zu sein, der mit einem einzigen Impfstoffanbieter zusammenhänge. Das neue Kursziel basiere auf einem um ein Jahr in die Zukunft verschobenen Zeitraum./rob/tav/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SCHOTT Pharma Buy
Unternehmen:
SCHOTT Pharma
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
25.70 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
15.26 €
Abst. Kursziel*:
68.41%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
15.40 €
Abst. Kursziel aktuell:
66.88%
Analyst Name::
Olivier Calvet
KGV*:
-
