Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’922 0.0%  SPI 17’758 0.0%  Dow 48’058 1.1%  DAX 24’132 0.0%  Euro 0.9339 -0.2%  EStoxx50 5’718 0.2%  Gold 4’222 -0.2%  Bitcoin 72’096 -2.0%  Dollar 0.7982 -0.2%  Öl 61.5 -1.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156
Top News
Analysten-Zuversicht: Allianz-Aktie soll 25-Jahres-Rekord brechen
TUI-Aktie nach starken Geschäftszahlen im Minus - Analystengemeinde geteilt
Tezos: So viel Wert wäre mit einem Investment von vor 5 Jahren verloren gegangen
Polkadot: Wie viel Verlust bei einem Investment von vor 5 Jahren angefallen wäre
Ausblick: Broadcom stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Suche...
eToro entdecken

SCHOTT Pharma Aktie 128964250 / DE000A3ENQ51

14.28
CHF
-0.33
CHF
-2.24 %
10:58:30
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

11.12.2025 09:12:44

SCHOTT Pharma Sector Perform

SCHOTT Pharma
14.28 CHF -2.24%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Schott Pharma nach detaillierten Zahlen zum Geschäftsjahr 2024/25 mit einem Kursziel von 21,50 Euro auf "Sector Perform" belassen. Da die vorläufigen Eckdaten bereits bekannt seien, erschienen die finalen Kennziffern des Herstellers medizinischer Verpackungen als "Non-Event", schrieb Charles Weston am Donnerstag in seiner ersten Reaktion./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 01:48 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 01:48 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: SCHOTT Pharma Sector Perform
Unternehmen:
SCHOTT Pharma 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
21.50 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
15.34 € 		Abst. Kursziel*:
40.16%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
15.40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
39.61%
Analyst Name::
Charles Weston 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu SCHOTT Pharma

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu SCHOTT Pharma

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
09:12 SCHOTT Pharma Sector Perform RBC Capital Markets
08.12.25 SCHOTT Pharma Hold Deutsche Bank AG
08.12.25 SCHOTT Pharma Equal Weight Barclays Capital
05.12.25 SCHOTT Pharma Kaufen DZ BANK
05.12.25 SCHOTT Pharma Buy UBS AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen