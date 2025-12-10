SCHOTT Pharma Aktie 128964250 / DE000A3ENQ51
14.28CHF
-0.33CHF
-2.24 %
10:58:30
BRXC
11.12.2025 09:12:44
SCHOTT Pharma Sector Perform
SCHOTT Pharma
14.28 CHF -2.24%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Schott Pharma nach detaillierten Zahlen zum Geschäftsjahr 2024/25 mit einem Kursziel von 21,50 Euro auf "Sector Perform" belassen. Da die vorläufigen Eckdaten bereits bekannt seien, erschienen die finalen Kennziffern des Herstellers medizinischer Verpackungen als "Non-Event", schrieb Charles Weston am Donnerstag in seiner ersten Reaktion./rob/edh/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 01:48 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 01:48 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SCHOTT Pharma Sector Perform
|
Unternehmen:
SCHOTT Pharma
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
21.50 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
15.34 €
|
Abst. Kursziel*:
40.16%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
15.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
39.61%
|
Analyst Name::
Charles Weston
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu SCHOTT Pharma
|
09:29
|SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Donnerstagvormittag mit Kursverlusten (finanzen.ch)
|
09:28
|Handel in Frankfurt: SDAX startet im Minus (finanzen.ch)
|
07:00
|EQS-News: SCHOTT Pharma erreicht Jahresziele für Umsatz und Profitabilität (EQS Group)
|
07:00
|EQS-News: SCHOTT Pharma delivers on full-year revenue and profitability targets (EQS Group)
|
10.12.25
|SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Mittwochnachmittag gefragt (finanzen.ch)
|
10.12.25
|Ausblick: SCHOTT Pharma stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
09.12.25
|SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma wird am Dienstagmittag ausgebremst (finanzen.ch)
|
08.12.25
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX verbucht zum Handelsende Verluste (finanzen.ch)
Analysen zu SCHOTT Pharma
|09:12
|SCHOTT Pharma Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.12.25
|SCHOTT Pharma Hold
|Deutsche Bank AG
|08.12.25
|SCHOTT Pharma Equal Weight
|Barclays Capital
|05.12.25
|SCHOTT Pharma Kaufen
|DZ BANK
|05.12.25
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|SCHOTT Pharma
|14.28
|-2.24%
